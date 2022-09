Rosja grozi Zachodowi, że ten zamarznie, jeśli uderzy w nią ceną maksymalną ropy i gazu Alert

Rosja ostrzegła Zachód, że jeśli wprowadzi cenę maksymalną dostaw jej ropy i gazu w odpowiedzi na inwazję na Ukrainie, jego wysiłki zawiodą i doprowadzą do destabilizacji w USA oraz Europie. Gazprom podsyca kryzys energetyczny ograniczając dostawy gazu na Stary Kontynent od wakacji 2021 roku.

Władimir Putin. Fot. Kremlin.ru

Prezydent Rosji Władimir Putin groził, że wprowadzenie ceny maksymalnej węglowodorów rosyjskich skończy się całkowitym zatrzymaniem dostaw, a Zachód „zamarznie”. Grupa G7 do której należą Unia Europejska, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, USA i Japonia, zamierza wprowadzić cenę maksymalną dostaw ropy. Unia rozważa podobne rozwiązanie w odniesieniu do gazu. To odpowiedź na inwazję Rosji na Ukrainę, która powinna ograniczyć przychody Kremla służące potem do zbrojeń. Dostawy rosyjskie miałyby być blokowane sankcjami, jeżeli nie zostaną dostarczone w cenie maksymalnej ustalonej przez G7, która ograniczy ich przychody rosnące wraz z cenami surowców.

Reuters donosi, że Rosja grozi Zachodowi, że wprowadzenie ceny maksymalnej nie przyniesie oczekiwanych skutków, ale destabilizację w USA i Europie. Tymczasem Gazprom już od wakacji 2021 roku ogranicza dostawy gazu do Europy windując jego cenę oraz powiązaną z nią wartość kontraktów na dostawy energii, w ten sposób podsycając kryzys energetyczny. To działanie jest postrzegane jako element przygotowań do wojny przeciwko Ukrainie.

Reuters/Wojciech Jakóbik