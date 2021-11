Rosjanie zawieszają dostawy przez Gazociąg Jamalski do Niemiec. Polska uruchamia rewers fizyczny Alert

Aukcje gazowe pozwalające rezerwować moc Gazociągu Jamalskiego. Grafika: Gaz-System

Dostawy przez Gazociąg Jamalski do Niemiec zostały zawieszone w sobotę, 30 października według danych operatora Gascade. Zastąpiły je dostawy rewersowe w stronę Polski.

Gazprom nie odpowiedział na pytania Reutersa o przyczynę tego problemu. Rosjanie dostarczają gaz do Europy Zachodniej z użyciem kilku szlaków: przez Białoruś i Polskę Gazociągiem Jamalskim, przez Ukrainę i Słowację Gazociągiem Sojuz oraz przez Morze Bałtyckie gazociągiem Nord Stream 1, który ma zostać uzupełniony o sporny Nord Stream 2. Rosjanie mogą rezerwować przepustowość Jamału w Polsce w drodze aukcji. Operator Gaz-System przekazał Gazpromowi 32 mln m sześc. dziennie w aukcjach na listopad.

Polacy planują wykorzystanie Gazociągu Jamalskiego do rozprowadzenia gazu po wschodniej i północnej części kraju w razie zatrzymania dostaw z jego użyciem do Niemiec po uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2. Z tego powodu tymczasowe zatrzymanie dostaw w tym kierunku pozwoliło im na uruchomienie dostaw fizycznych na Wschód. Dzięki nim możliwe jest na przykład zwiększenie zakupów na giełdzie niemieckiej. Polacy korzystają z rewersu wirtualnego (polegającego na rozliczeniach dostaw ze Wschodu) do maksymalizacji zakupów spoza Rosji.

Reuters/Wojciech Jakóbik