Chłodna wiosna i remonty gazociągów są przyczynami wysokich cen gazu Alert

Prognoza cen gazu. Grafika; ING

Ceny gazu w Europie za ostatnie sześć miesięcy wzrosły o 75 procent. Analitycy banku ING szacują, jednak, że wkrótce ceny surowca spadną.

Za wzrosty cen gazu w ostatnim półroczu odpowiada mroźny początek roku. Sezon uzupełniania magazynów gazu rozpoczął się później niż zwykle przez niskie temperatury z końcem zimy i początkiem wiosny.

Zapasy gazu w Europie nadal pozostają na najniższym od pięciu lat poziomie i są około 22 procent poniżej średniej z pięciu lat. 2 Po drugie, w przypadku gazu ziemnego cena korespondowała z wysokimi cenami węgla, które wzrosły o ponad 67 procent w pierwszej połowie 2021 roku i osiągnęły rekordowy poziom. Ponadto w ostatnich miesiącach trwały prace konserwacyjne na gazociągach przesyłających gaz do Europy z Norwegii, co doprowadziło do zmniejszenia przepływów do Europy. Oprócz tego w w czerwcu i w lipcu trwały także planowane prace konserwacyjne Nord Stream, jak i gazociągu Jamał-Europa, co dodatkowo sprzyjało wzrostowi cen. Azja również odnotowała tego lata rosnący popyt, szczególnie z Chin. – W rezultacie widzimy, że Europa musi konkurować z Azją o ładunki LNG. Jeśli chodzi o przyszły rok, wiele będzie zależeć od tego, jak mroźna będzie zima w Europie – czytamy w raporcie.

Analitycy banku ING szacują, że cena gazu na TTF wyniesie średnio 27 euro/MWh w drugiej połowie 2021 roku. – Natomiast w całym 2022 roku oczekujemy, że ceny wyniosą średnio ok. 21 euro/MWh – czytamy.

ING/Bartłomiej Sawicki