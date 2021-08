Rosną obroty gazem i energią na giełdzie, ale ceny są najwyższe w historii Alert

Rekordowe ceny gazu i energii elektrycznej w danych Towarowej Giełdy Energii z lipca 2021 roku. Grafika: Towarowa Giełda Energii

Rosną obroty i ceny gazu oraz energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Wartość tych mediów sięgnęła historycznych rekordów.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2021 roku 21 371 096 MWh, co oznacza wzrost o 12,6 procent w stosunku do lipca 2020 roku. Na rynku gazu ziemnego zostały zawarte w lipcu transakcje o wolumenie 16 849 011 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 32,9 procent. Spadł natomiast wolumen obrotu prawami majątkowymi energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych. TGE podaje, że wyniósł w lipcu 1 716 150 MWh, co stanowi spadek r/r o 7,7 procent.

TGE podaje, że średnia ważona wolumenem obrotu cena energii na rynku dnia następnego ukształtowała się w lipcu br. na poziomie 378,00 zł/MWh i jest to wzrost o 24,44 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena gazu na rynku dnia następnego i bieżącego wyniosła w lipcu 171,98 zł/MWh i jest to wzrost o 33,64 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku.

Wzrosła także cena na rynku praw majątkowych. Według TGE średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 173,76 zł/MWh i oznacza to wzrost o 11,85 zł/MWh względem czerwca bieżącego roku.

Towarowa Giełda Energii/Wojciech Jakóbik