Rośnie trzeci zbiornik gazoportu, który zwiększy jego moc (WIDEO) Alert

Budowa trzeciego zbiornika gazoportu. Fot. Gaz-System

Gaz-System wzniósł ścianę trzeciego zbiornika w terminalu LNG w Świnoujściu. Na jego budowę zostało zużyte 8,5 tysiąca metrów sześciennych betonu. Praca trwała bez przerwy przez trzy tygodnie.

– Każdej doby ściana zbiornika „rosła” o ok. 2,5 metra, a jej wysokość osiągnęła ponad 40 metrów, czyli około 16 pięter budynków mieszkalnych. Betonowanie w technologii deskowania ślizgowego wymagało 24-godzinnego cyklu pracy 7 dni w tygodniu, którą wykonywały na zmianę dwie ekipy składające się z ok. 100 pracowników wraz z nadzorem. Taki system wymagał specjalnie zabezpieczonego miejsca pracy, jak i stworzenia odpowiednich warunków do jej realizacji – podaje Gaz-System.

Firma zaznacza, że nowy zbiornik będzie większy od dwóch istniejących. Jego pojemność to 180 tys. m sześc. LNG. W sumie wszystkie trzy obiekty pomieszczą ok. pół miliona m sześc. skroplonego gazu zmiennego. Projekt Zbiornik to jeden z trzech elementów programu rozbudowy, w ramach którego powstają też nowe nabrzeże statkowe wraz z estakadą oraz montowane są dodatkowe regazyfikatory SCV.

– Dzięki rozbudowie Terminal LNG zwiększy moc regazyfikacji i zyska lepszą elastyczność w przyjmowaniu dostaw gazu. Ułatwi to wysyłkę gazu do sieci przesyłowej oraz zdolność procesowego składowania LNG. Natomiast budowa nowej infrastruktury morskiej posłuży do załadunku, rozładunku i przeładunku LNG (również na mniejsze jednostki niż obecnie przyjmowane) oraz bunkrowania statków. Przed nami kolejne prace przy budowie zbiornika: zakończenie zbrojenia elementów żelbetowych na wieńcu, a potem wykonanie oraz montaż stalowego dachu. Prace te planowane są na następne miesiące – czytamy w komunikacie Gaz-System.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik