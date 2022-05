Rosyjski gigant wyprzedaje flotę zbiornikowców przez sankcje Zachodu Alert

Zbiornikowiec klasy VLCC Svet należący do Sovcomfłot fot. Alexandr Barashkin

Rosyjski państwowy gigant żeglugowy planuje sprzedać jedną trzecią swojej floty przez sankcje zachodnie związane z podmiotami finansowymi.

Sovcomfłot rozmawia z klientami z Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chin na temat sprzedaży ponad 40 tankowców ze swojej 120 jednostkowej floty. Powodem są sankcje nałożone przez Unię Europejską i Wielką Brytanię na instytucje finansowe, nakazujące zerwanie z rosyjskimi państwowymi koncernami wszelkich więzów handlowych.

Do 15 maja kredytobiorcy nakazali spłatę całości niespłaconych jeszcze zobowiązań, m.in. rosyjskiej firmie działającej w morskiej branży transportowej. Aby temu sprostać, Sovcomfłot zdecydował się na spieniężenie części swoich aktywów i uregulowania zobowiązań kredytowych przed czasem. Do tej pory firma sprzedała osiem jednostek, z których cztery trafiły do spółki Koban Shipping z siedzibą w Dubaju.

Nie jest znany obecny dług firmy wobec zachodnich instytucji finansowych, ale ostatnie dane pokazywały, że Sovcomfłot posiada zobowiązania sięgające 2,1 mld dolarów składających się z pozycji krótko i długoterminowych.

– Wszystkie banki i czarterujący mają czas do 15 maja, aby faktycznie wypowiedzieć umowy, co oznacza, że ​​Sovcomflot ma bardzo krótkie okno na spłatę pożyczek i realistycznie jest tylko jeden sposób, w jaki może to zrobić, a jest nim sprzedaż statków – powiedział anonimowo jeden z pracowników branży finansowej.

Informator dodał, że proces negocjacji z Sovcomfłotem przebiega bardzo – sprawnie i profesjonalnie – co pokazuje, że w kierownictwie spółki jest nadzieja na powrót do dobrych relacji biznesowych w przyszłości. Podejście to jest inne niż w przypadku branży lotniczej. Po inwazji Rosji na Ukrainę, Rosja przejęła ponad 400 statków będących wyczarterowanych za granicą. Według Fitch Ratings, w wyniku batalii prawnej firmy leasingowe zgłaszają roszczenia, które mogą osiągnąć 10 miliardów dolarów.

Unia Europejska pracuje nad kolejnym, szóstym pakietem sankcji wobec Rosji, który zakłada m.in. wprowadzenie restrykcji na handel i ubezpieczenie statków świadczących usługi przewozu rosyjskiej ropy.

Lloyd List/Mariusz Marszałkowski