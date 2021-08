RIA Novosti: Komisja może omówić układ USA-Niemcy o Nord Stream 2 z krajami unijnymi i Ukrainą Alert

Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu

Komisja Europejska rozważa możliwość zorganizowania spotkania z krajami UE w celu omówienia projektu gazociągu Nord Stream 2 w kontekście umowy między USA a Niemcami – informuje agencja RIA Novosti powołując się na swoje źródła. Komisja ma także być gotowa do rozmowy z Ukraińcami po ich apelu o konsultacje.

Rozmówca, na którego powołuje się rosyjska agencja podkreśla, że Komisja jest w stałym kontakcie z krajami członkowskimi w sprawie ich polityki energetycznej, w tym tematu Nord Stream 2, ale nie była konsultowana w sprawie tej dwustronnej umowy. – Jesteśmy już w kontakcie ze słoweńską prezydencją Rady Unii Europejskiej w sprawie ewentualnego spotkania z państwami członkowskimi w tej sprawie – podaje źródło agencji w odpowiedzi na pytanie o to, czy Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje z krajami unijnymi w sprawie Nord Stream 2 i przesyłu gazu rosyjskiego do Europy przez Ukrainę w kontekście umowy między USA a Niemcami. Rzecznik służby prasowej Komisji powiedział dziennikarzom w lipcu, że ta instytucja chce omówić porozumienie między Niemcami i Stanami Zjednoczonymi z państwami członkowskimi.

Komisja Europejska poinformowała także, że jest w stałym kontakcie w sprawie Nord Stream 2 z rządem Ukrainy. Kijów wysłał do Brukseli wezwanie do konsultacji odnośnie do tego spornego projektu na mocy artykułu 274 umowy stowarzyszeniowej. – Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami ukraińskimi w wielu sprawach, w tym dotyczących energetyki. Liczymy na dyskusję z naszymi ukraińskimi odpowiednikami o tym, jak najlepiej iść naprzód w odpowiedzi na ich apel o konsultacje – mówi źródło RIA Novosti.

Niemcy i USA wydały w lipcu wspólne oświadczenie, w którym przedstawiły metody wsparcia Ukrainy oraz szereg warunków funkcjonowania Nord Stream 2. Ich zdaniem w interesie Ukrainy i Europy jest kontynuacja dostaw gazurosyjskiego przez Ukrainę po 2024 roku, a Berlin zobowiązał się do wykorzystania wszelkich dostępnych środków wpływu, aby przedłużyć umowę między Federacją Rosyjską a Ukrainą o przesyle gazu. Niemcy zobowiązały się do ubiegania się o sankcje unijne wobec Rosji, jeśli gaz zostanie użyty jako broń przeciwko krajom europejskim. Ten układ jest krytykowany między innymi przez Polskę oraz Ukrainę jako niesatysfakcjonujący. Trwają rozmowy na jego temat.

RIA Novosti/Wojciech Jakóbik/Bartłomiej Sawicki