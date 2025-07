Rosyjskie uniwersytety uczą studentów, jak omijać sankcje gospodarcze

Programy nauczania, inspirowane przez Kreml, obowiązujące na rosyjskich uczelniach zawierają obecnie kierunki i kursy przygotowujące studentów do skutecznego obchodzenia sankcji gospodarczych. Wynika to z artykułu opublikowanego przez działający na emigracji rosyjski portal naukowy T-Invariant.

„Po inwazji na Ukrainę setki zachodnich marek wycofało się z Rosji. Dotyczy to zarówno sektora konsumenckiego, jak i przemysłowego oraz technologicznego. W tym także obszarów o podwójnym zastosowaniu (cywilno-wojskowym). W ciągu ponad trzech lat, mimo oficjalnej retoryki o +substytucji importu+, a nawet +prewencji importu+, wykształcił się równoległy system logistyczny. Zasila on rosyjskie sklepy w zagraniczne towary i dostarcza kluczowe komponenty do dronów oraz innego sprzętu wojskowego” – czytamy w T-Invariant.

Rosyjski sposób na sankcje

Przykładowo, jedna ze spółek zależnych Sbierbanku – największego państwowego banku w Rosji – stała się jednym z największych importerów dóbr. Są to dobra oficjalnie objęte zakazem dostaw do tego kraju.

„Rosja stopniowo adaptuje się do życia pod długotrwałymi sankcjami. Ta równoległa gospodarka wymaga nowej klasy specjalistów. Skłoniło to rosyjskie uczelnie oraz podmioty edukacyjne do szybkiego tworzenia programów kształcenia w zakresie obchodzenia sankcji” – podkreśla portal.

Według jego autorów, zainteresowanie jest duże. Dlatego wiele uczelni państwowych i prywatnych oferuje zarówno szybkie kursy online, jak i studia magisterskie.

Biznes w erze ograniczeń gospodarczych

Wśród przytaczanych przykładów jest moskiewska Wyższa Szkoła Ekonomii (HSE) , która uruchomiła dziesięciodniowy kurs pt. „Państwo i biznes w erze sankcji: Strategie skutecznego rozwoju”, kosztujący 1270 euro.

„W ramach programu uczestnicy poznają kluczowe trendy sankcyjne i ryzyka roku 2025. Przeanalizują aktualne przypadki polityczne i gospodarcze oraz najbardziej uderzające przykłady restrykcyjnych działań USA, UE, Chin i Rosji” – głosi opis kursu na stronie uczelni.

Uczelnia obiecuje nauczyć studentów, jak identyfikować ryzyko sankcji w transakcjach transgranicznych i oceniać je pod kątem narażenia na kary. Uruchomiony został również osobny program skoncentrowany na kryptowalutach objętych sankcjami.

HSE prowadzi również studia magisterskie, określany jako „pierwszy w Rosji program magisterski w dziedzinie międzynarodowej zgodności regulacyjnej i etyki biznesu”.

Na rynek wejdzie nowa klasa specjalistów. Ich cel: ominąć sankcje

Igor Lipsic, były profesor HSE, który od 2021 r. mieszka na emigracji, w rozmowie z T‑Invariant podkreślił, że Rosja przygotowuje nową klasę specjalistów. Ich jedynym zadaniem będzie utrzymanie rosyjskiej gospodarki przy życiu mimo izolacji od Zachodu.

„Widzimy, że rosyjska gospodarka jest kształtowana przez przedłużającą się wojnę – i wszyscy rozumieją, że sankcje nie znikną. (…) Rosyjska gospodarka przestawia się na tryb życia pod sankcjami — na całe pokolenie” – ocenił Lipsic.

T‑Invariant to niezależna, naukowa platforma medialna założona przez rosyjskich naukowców i dziennikarzy naukowych, którzy opuścili Rosję.