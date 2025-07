Macron rozmawiał telefonicznie z Putinem o Ukrainie i Iranie

Francuski prezydent odbył około dwugodzinną rozmowę z Władymirem Putinem. Poruszona została kwestia trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz irański program nuklearny.

We wtorek Emmanuel Macron odbył rozmowę telefoniczną z Władymirem Putinem. Pałac Elizejski podkreśla, że to pierwsza taka rozmowa od września 2022 roku. Francuski prezydent zaapelował do swojego rosyjskiego odpowiednika o zawieszenie broni z Ukrainą. Rosja rozpoczęła inwazję na niepodległy kraj w lutym 2022 roku.

Macron zadeklarował „niezachwiane wsparcie” dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Putin obarczył winą za konflikt Zachód.

Irański program nuklearny

Francuski prezydent podkreślił również konieczność wypełnienia przez Iran zobowiązań wynikłych z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (z której USA wyszły za pierwszej prezydentury Trumpa, Teheran następnie rozpoczął wzbogacanie Uranu ponad ustalony poziom) oraz pełną współpracę z Międzynardową Agencję Energii Atomowej (MAEA). Zdaniem Macrona nuklearne zagrożenie ze strony Iranu jest na tyle poważne, by zaangażować wszystkich pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Władymir Putin podpowiedział, że Iran ma prawo do pokojowego rozwijania programu nuklearnego. Iran wzbogaca uran do poziomu 60 procent, daleko wyższego niż konieczny do energetyki jądrowej. Według szacunków Iran potrzebuje około miesiąca do wzbogacenia go do poziomu 90 procent, wystarczającego do stworzenia broni jądrowej.

Le Monde informuje, że Paryż i Moskwa są w stanie zaakceptować wzbogacanie uranu do celów cywilnych.

Putin powinien skończyć konflikt na Ukrainie, nie w Iranie

25 czerwca Władymir Putin rozmawiał z Donaldem Trumpem, gdy ten zmierzał na szczyt NATO w Hadze. Amerykański prezydent usłyszał propozycję pomocy w sprawie Iranu.

– Nie, możesz mi pomóc z Rosją – odpowiedział Trump odnosząc się do trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

France 24 / Le Monde / PAP