Trump będzie dzisiaj rozmawiał z Putinem o pokoju. W tle negocjacji jest atom

Donald Trump zapowiedział na 18 marca rozmowę z Władimirem Putinem. Jej tematem będzie zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Słowa przedstawicieli Białego Domu mówią, że poruszona zostanie kwestia nie tylko okupowanych terenów, ale i elektrownia blisko granicy obu państw. Wypowiedzi pasują do elektrowni jądrowej w Zaporożu, będącej pod rosyjską okupacją od 2022 roku. MAEA wielokrotnie zgłaszało zastrzeżenia co do jej bezpieczeństwa.

Donald Trump, zapowiedział rozmowę telefoniczną ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimira Putina. Ma do niej dojść we wtorek, 18 marca 2025 roku, co potwierdził Kreml.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że wiele elementów porozumienia, mającego zaprowadzić pokój na Ukrainie, zostało ustalonych wcześniej, przed samą rozmową. Przyznał, że wiele porozumień już zawarto, to pozostaje jeszcze dużo do zrobienia.

– Każdy tydzień to 2500 zgonów żołnierzy, po obu stronach. To musi się skończyć teraz. Bardzo czekam na rozmowę z prezydentem Putinem – napisał na platformie Truth Social.

W poniedziałek wieczorem, 17 marca 2025 roku, do pertraktacji odniósł się Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy oskarżył Putina o przedłużanie rozpoczętej przez Rosję wojny. Podkreślił, że propozycje pokojowe można było przyjąć „już dawno temu”, a każdy dodatkowy dzień kosztuje ludzkie życia.

Elektrownia jądrowa kartą przetargową

Karoline Leavitt, rzecznik Białego Domu, zapytana o rozmowę powiedziała, że będzie ona dotyczyła m.in. elektrowni przy granicy Rosji i Ukrainy. Delegacja USA rozmawiała na ten temat z przedstawicielami Ukrainy, Trump ma zaś porozmawiać o niej z Putinem. Zdaniem BBC może to być elektrownia jądrowa w Zaporożu, która jest okupowana przez Rosjan od 2022 roku. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wielokrotnie zgłaszała uwagi dotyczące Zaporoża, m.in. brak dostępu do całego kompleksu i zaminowanie przez Rosjan dachu. Również prezydent USA, w niedzielę potwierdził, że tematem rozmów będą „ziemie i elektrownie” oraz „podział pewnych aktywów”.

Tydzień temu, 11 marca 2025 roku doszło do rozmów w Dżuddzy, w Arabii Saudyjskiej. Negocjacje odbyły się między delegacjami Ukrainy i USA. Kijów zgodził się na 30-dniowy rozejm, z możliwością przedłużenia, za zgodą obu stron. Prezydent Zełenski, skomentował spotkanie mówiąc, że jest to pójście o krok dalej niż propozycja Ukrainy, która obejmowała tylko zawieszenie broni w powietrzu i na morzu.

W czwartek, Steve Witkoff, na czele delegacji USA, spotkał się w Moskwie z Putinem. Rosja odmówiła wprowadzenia zawieszenia broni, twierdząc, że w tej formie jest ono korzystne tylko dla Ukrainy. Jurji Uszakow, doradca prezydenta USA określił rozmowy jako „spokojne”.

