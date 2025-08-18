Rozmowy Iran-MAEA w sprawie programu nuklearnego na dniach

Esmaeil Baghaei, rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Iranu, zapowiedział, że Teheran na dniach wznowi rozmowy z MAEA. Fot.: MSZ Iranu

Iran przekazał, że pozostaje w dialogu z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie programu nuklearnego. Następna tura negocjacji ma odbyć się w bliskiej przyszłości.

Esmaeil Baghaei, rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych, poinformował, że Teheran będzie kontynuował rozmowy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Negocjacje dotyczą programu nuklearnego Iranu. Polityk przekazał, że następna tura odbędzie się w najbliższych dniach.

Stany Zjednoczone w czerwcu wsparły Izrael i zbombardowały irańskie ośrodki nuklearne. Od tamtego czasu inspektorzy MAEA nie mogli wejść do zakładów. Rafael Grossi, dyrektor generalny agencji, określił, że inspekcje są najwyższym priorytet organizacji.

Iran oskarża organizację o otworzenie drogi dla amerykańsko-izraelskich ataków. Teheran wskazuje na raport z 31 maja, na bazie którego MAEA uznała, że Iran narusza zasady nierozprzestrzeniani broni nuklearnej.

Współpraca Iranu i MAEA

Iran w lipcu uchwalił ustawę zawieszającą współpracę z agencją. W myśl aktu prawnego wszelkie inspekcje irańskich obiektów jądrowych wymagają zgody Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Teheranu.

Iran, USA i Unia Europejska podpisały w 2015 roku porozumienie, według którego Teheran powstrzyma się od wzbogacania urany powyżej 3,67 procent. W zamian Zachód miał zmniejszyć sankcje. USA podczas pierwszej prezydentury Donalda Trumpa wyszły z porozumienie i nałożyły sankcje na Teheran. Obecnie Iran wzbogaca uran do 60 procent, aby stworzyć głowicę nuklearną wymagane jest osiągnięcie 90 procent.

Zdjęcie satelitarne udostępnione przez Maxar Technologies pokazuje z bliska dziury i kratery na grzbiecie podziemnego zakładu wzbogacania uranu w Fordo, po amerykańskich atakach lotniczych w Iranie, 22 czerwca 2025 r. Siły amerykańskie zaatakowały trzy kluczowe irańskie obiekty nuklearne: Natanz, Isfahan i Fordo (Fordow). Fot.: Maxar Technologies / PAP / EPA

Czy placówki zostały zniszczone?

Izrael zaatakował w czerwcu Iran. Konflikt trwał 12 dni i rozpoczął się na dwie doby przed tym jak USA i Iran miały usiąść do negocjacji dotyczących projektu nuklearnego. Jerozolima stwierdziła, że Teheran zamierza wzbogacić uran do poziomu 90 procent. Tym samym byłbym w stanie stworzyć broń nuklearną.

Konflikt zakończył się gdy Stany Zjednoczone wsparły Izrael, bombardując ośrodki nuklearne Iranu niszczycielami bunkrów. Placówki mieściły się głęboko pod ziemią i był to jedyny sposób, by je zneutralizować z powietrza.

Według Donalda Trumpa i jego otoczenia, atak zakończył się bezsprzecznym sukcesem. Niezależni eksperci są innego zdania. CNN ujawnił zaś raport amerykańskiego wywiadu, który potwierdza, że irański program nuklearny został spowolniony o miesiące, a nie zatrzymany. Trump zarzucił, że CNN i New York Times (które również podważyło skuteczność ataku) szkalują „jeden z najbardziej udanych ataków w historii wojskowości”.

Reuters / Biznes Alert / Marcin Karwowski