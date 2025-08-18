Najważniejsze informacje dla biznesu

AktualnościAtomEnergetyka

Rozmowy Iran-MAEA w sprawie programu nuklearnego na dniach

Autor: Marcin Karwowski18 sierpnia, 2025, 12:44

Esmaeil Baghaei, rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Iranu, zapowiedział, że Teheran na dniach wznowi rozmowy z MAEA. Fot.: MSZ Iranu

Iran przekazał, że pozostaje w dialogu z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie programu nuklearnego. Następna tura negocjacji ma odbyć się w bliskiej przyszłości.

Esmaeil Baghaei, rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych, poinformował, że Teheran będzie kontynuował rozmowy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Negocjacje dotyczą programu nuklearnego Iranu. Polityk przekazał, że następna tura odbędzie się w najbliższych dniach.

Stany Zjednoczone w czerwcu wsparły Izrael i zbombardowały irańskie ośrodki nuklearne. Od tamtego czasu inspektorzy MAEA nie mogli wejść do zakładów. Rafael Grossi, dyrektor generalny agencji, określił, że inspekcje są najwyższym priorytet organizacji.

Iran oskarża organizację o otworzenie drogi dla amerykańsko-izraelskich ataków. Teheran wskazuje na raport z 31 maja, na bazie którego MAEA uznała, że Iran narusza zasady nierozprzestrzeniani broni nuklearnej.

Współpraca Iranu i MAEA

Iran w lipcu uchwalił ustawę zawieszającą współpracę z agencją. W myśl aktu prawnego wszelkie inspekcje irańskich obiektów jądrowych wymagają zgody Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Teheranu.

Iran, USA i Unia Europejska podpisały w 2015 roku porozumienie, według którego Teheran powstrzyma się od wzbogacania urany powyżej 3,67 procent. W zamian Zachód miał zmniejszyć sankcje. USA podczas pierwszej prezydentury Donalda Trumpa wyszły z porozumienie i nałożyły sankcje na Teheran. Obecnie Iran wzbogaca uran do 60 procent, aby stworzyć głowicę nuklearną wymagane jest osiągnięcie 90 procent.

Zdjęcie satelitarne udostępnione przez Maxar Technologies pokazuje z bliska dziury i kratery na grzbiecie podziemnego zakładu wzbogacania uranu w Fordo, po amerykańskich atakach lotniczych w Iranie, 22 czerwca 2025 r. Siły amerykańskie zaatakowały trzy kluczowe irańskie obiekty nuklearne: Natanz, Isfahan i Fordo (Fordow). Fot.: Maxar Technologies / PAP / EPA

Czy placówki zostały zniszczone?

Izrael zaatakował w czerwcu Iran. Konflikt trwał 12 dni i rozpoczął się na dwie doby przed tym jak USA i Iran miały usiąść do negocjacji dotyczących projektu nuklearnego. Jerozolima stwierdziła, że Teheran zamierza wzbogacić uran do poziomu 90 procent. Tym samym byłbym w stanie stworzyć broń nuklearną.

Konflikt zakończył się gdy Stany Zjednoczone wsparły Izrael, bombardując ośrodki nuklearne Iranu niszczycielami bunkrów. Placówki mieściły się głęboko pod ziemią i był to jedyny sposób, by je zneutralizować z powietrza.

Według Donalda Trumpa i jego otoczenia, atak zakończył się bezsprzecznym sukcesem. Niezależni eksperci są innego zdania. CNN ujawnił zaś raport amerykańskiego wywiadu, który potwierdza, że irański program nuklearny został spowolniony o miesiące, a nie zatrzymany. Trump zarzucił, że CNN i New York Times (które również podważyło skuteczność ataku) szkalują „jeden z najbardziej udanych ataków w historii wojskowości”.

Reuters / Biznes Alert / Marcin Karwowski

Powiązane artykuły

Jak wygląda produkcja AW149 dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej - pierwszy śmigłowiec wyprodukowany w PZL-Świdnik nabiera docelowych kształtów, foto: x.com/DGeneralneRSZ

Pierwszy nowoczesny śmigłowiec z polskiej fabryki trafi do wojska
Pierwszy śmigłowiec AW149 produkowany w Polsce nabiera docelowych kształtów. Agencja Uzbrojenia poinformowała, że maszyna trafi do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej...
Wyszukiwarka Google. Źródło: Pexels

Google miał monopol na wujka w Australii. Teraz zapłaci karę
Google zapłaci 36 milionów dolarów kary za antykonkurencyjne umowy z dwoma największymi operatorami telekomunikacyjnymi w Australii. Porozumienia zawierały zakaz instalacji...

UDT sprawdza dokumentację reaktorów Westinghouse
Urząd Dozoru Technicznego (UDT) poinformował, że rozpoczął proces uzgadniania dokumentacji dotyczącej technologii AP1000, oferowanej przez Westinghouse. Reaktory trafią do powstającej...
TAGI atomIranMiędzynarodowa Agencja Energetyki Atomowej

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

Rozmowy Iran-MAEA w sprawie programu nuklearnego na dniach
18 sierpnia, 2025, 12:44
Pierwszy nowoczesny śmigłowiec z polskiej fabryki trafi do wojska
18 sierpnia, 2025, 11:33
Jak wygląda produkcja AW149 dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej - pierwszy śmigłowiec wyprodukowany w PZL-Świdnik nabiera docelowych kształtów, foto: x.com/DGeneralneRSZ
Google miał monopol na wujka w Australii. Teraz zapłaci karę
18 sierpnia, 2025, 11:10
Wyszukiwarka Google. Źródło: Pexels
UDT sprawdza dokumentację reaktorów Westinghouse
18 sierpnia, 2025, 10:49
Na okupowanym Krymie sprzedają paliwo na kartki
18 sierpnia, 2025, 09:25