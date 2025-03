„USA muszą zrozumieć jak ważny dla Ukrainy jest pokój”. Kijowski politolog o rozmowach w Arabii Saudyjskiej

Rozmowy ukraińsko-amerykańskie w Dżuddzie mogą poprawić relacje między Kijowem i Waszyngtonem, ważne jest jednak, by partnerzy zrozumieli, jak ważna dla Ukrainy jest potrzeba trwałego pokoju w wojnie z Rosją – powiedział PAP kijowski politolog Stanisław Żelichowski.

Negocjacje, które rozpoczną się w Arabii Saudyjskiej we wtorek w południe czasu miejscowego (godzina 10 czasu polskiego), będą pierwszym spotkaniem delegacji dwóch państw od czasu kłótni prezydentów USA i Ukrainy Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego 28 lutego w Waszyngtonie. Nie doszło wtedy do podpisania porozumienia o dostępie amerykańskich firm do ukraińskich surowców mineralnych, a Zełenski został wyproszony z Białego Domu.

Nowa formuła współpracy

– Po tamtych napięciach stosunki między dwoma krajami znacznie się ochłodziły, choć nie zostały zerwane. Jednocześnie współpraca między Kijowem a Waszyngtonem osłabła, a Stany Zjednoczone wstrzymały dostawy pomocy wojskowej. Istnieje szansa na wznowienie tego wsparcia, jednak wiele zależy od przebiegu negocjacji – uważa doktor Żelichowski z Ukraińskiej Akademii Geopolityki i Geostrategii.

Prezydent Ukrainy przebywał w poniedziałek w Arabii Saudyjskiej. Zakończył już tam wizytę i nie będzie osobiście uczestniczył we wtorkowych negocjacjach. Zapewnił jednak, „że pozycja Ukrainy w tych rozmowach będzie w pełni konstruktywna”.

– Kluczowe znaczenie będzie miało to, czy Kijów i Waszyngton będą w stanie wypracować nową formułę współpracy. Sekretarz stanu USA Marco Rubio wyraził nadzieję na wznowienie wsparcia dla Ukrainy. Amerykanie określą również swoje oczekiwania wobec dalszego procesu negocjacyjnego – ocenił politolog Żelichowski.

Umowa o surowcach, a gwarancje bezpieczeństwa

Jego zdaniem kluczowe dla poprawy stosunków może być porozumienie dotyczące udostępnienia Amerykanom ukraińskich złóż metali ziem rzadkich.

– W Dżuddzie dojdzie do wymiany poglądów na temat tego porozumienia, choć niekoniecznie do podpisania dokumentów. Dla nas ważne jest, aby strona amerykańska zrozumiała ukraińskie stanowisko, które zakłada dążenie do trwałego i sprawiedliwego pokoju, opartego na gwarancjach bezpieczeństwa – podkreślił ekspert. – Stany Zjednoczone na razie nie przedstawiają konkretnych propozycji w tej sprawie – dodał.

– Choć w sprawie gwarancji bezpieczeństwa Kijów liczy także na europejskich partnerów, oni również nie mają wspólnej wizji, jak miałyby one wyglądać – powiedział Żelichowski.

– Rozmowy na ten temat trwają, a strona amerykańska nie składa jednoznacznych deklaracji. Prezydent Trump nalega najpierw na podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni, które mogłoby prowadzić do dalszych negocjacji w sprawie gwarancji bezpieczeństwa – wyjaśnił politolog.

Do pokoju trzeba trojga

Oczekuje on, że po negocjacjach delegacji Ukrainy i USA w Arabii Saudyjskiej Amerykanie przekażą wypracowane tam stanowiska Rosjanom.

– Nie ma jednocześnie pewności, czy Kijów i Moskwa bezpośrednio podejmą rozmowy pokojowe, czy też ewentualna umowa będzie miała formę pośrednią, podobną na przykład do tzw. porozumienia stambulskiego w sprawie eksportu ukraińskiego zboża – podkreślił.

Ekspert zwrócił uwagę, że Trump, który konsekwentnie nalega na zawieszenie broni i wywiera presję na Kijów jednocześnie grozi sankcjami Moskwie, co mogłoby skłonić Władimira Putina do podjęcia rozmów pokojowych.

– Nie będzie to chyba jednak klasyczna umowa pokojowa. Wojna przecież trwa, Ukraina nie zdołała wyprzeć wroga ze swego terytorium, a i przeciwnik nie może pochwalić się postępami. Najbardziej prawdopodobne jest porozumienie o zawieszeniu broni, choć jego osiągnięcie będzie niezwykle trudne – ocenił politolog.

Ukraina, jego zdaniem, będzie starała się uzyskać od USA zapewnienie, że wsparcie wojskowe zostanie utrzymane.

– Tylko to umożliwi zapewnienie trwałego i sprawiedliwego pokoju – powiedział PAP Żelichowski.

Biznes Alert / PAP