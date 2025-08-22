Najważniejsze informacje dla biznesu

Media

Rozstrzelana wolność słowa w Turcji

Autor: Hubert Bekrycht22 sierpnia, 2025, 20:27

Izmir - trzecie, co do wielkości tureckie miasto (4,2 mln mieszkańców) to kolebka antyrządowej opozycji. To tu ostrzelano redakcję Evrensel Fot. HB

Redakcja izmirskiego dziennika robotniczego Evrensel została ostrzelana. Opozycyjna turecka gazeta zamieszcza listy pisane przez robotników i rzemieślników. Policja zatrzymała napastnika. Wciąż jednak służby nie ujawniają kim jest sprawca.

Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) protestuje przeciw atakowi na opozycyjną redakcją.

Siedem kul

W komunikacie dotyczącym ostrzelania biura tureckiego dziennika Evrensel, konkretów jest niewiele. W Izmirze w dzielnicy Alsancak niezidentyfikowany napastnik ostrzelał szyld redakcji.  Środowiska skupiające niezależnych dziennikarzy domagają się wszczęcia śledztwa w celu zidentyfikowania sprawcy, jego motywów oraz skazania go.

Kule utkwiły w szyldzie informacyjnym Evrensel, gdzie znaleziono siedem śladów do ostrzale. „Policja zatrzymała podejrzanego” – głosi oficjalny komunikat.

Izmir to trzecie co do wielkości Turcji. W położonym nad Morzem Egejskim silnym ośrodku gospodarczym władze w lokalnych instytucjach sprawuje tu opozycja.

Izmir

Walka z wolnością słowa

Przedstawicielstwo Evrensel w Izmirze oświadczyło, że atak był skierowany nie tylko przeciwko redakcji, ale także miał na celu naruszenie prawa społeczeństwa do informacji i wolności prasy.

Związek Dziennikarzy Turcji (TGS) potępił „zbrojny atak na gazetę Evrensel”: „(…). Wiemy, że ten atak nie jest odosobniony ani przypadkowy. Strzały miały na celu ograniczenie wolności prasy i wypowiedzi oraz zastraszenie dziennikarzy. Konieczne jest przeprowadzenie skutecznego śledztwa w celu wyjaśnienia ataku i postawienia wszystkich odpowiedzialnych przed sądem” – podał TGS.

hub/ TGS/ EFJ

