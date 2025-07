RPP obniżyła stopy procentowe. O ile spadną raty kredytu?

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stopy procentowej NBP z 5,25 proc. do 5,00 proc. To dobra wiadomość dla wielu kredytobiorców – raty kredytów znowu pójdą w dół.

W środę 2 lipca Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzje o obniżce stopy procentowej 0 25 punktów bazowych – z dotychczasowego poziomu 5,25 proc. do 5,00 proc. Eksperci podkreślają, że ma to wesprzeć gospodarkę i złagodzić skutki wysokich kosztów kredytów, choć jednocześnie może osłabić złotego. Jest to kolejny krok w kierunku złagodzenia polityki pieniężnej po wcześniejszych sygnałach o spowolnieniu inflacji.

Z wyliczeń serwisu Rankomat.pl wynika, że tylko w wyniku lipcowej obniżki stóp procentowych rata kredytu na kwotę 500 000 zł, który został zaciągnięty na 30 lat, spadnie o 85 zł. Połączony efekt dwóch tegorocznych obniżek stóp zmniejszy ratę o 257 zł – z 3 651 zł do 3 394 zł.

Podobnie wygląda to przy innych kwotach:

Dla kredytu na 300 000 zł rata spadła z 2 191 zł do 2 036 zł – oszczędność 155 zł.



Przy kredycie na 100 000 zł rata spadła z 730 zł do 679 zł.



Największe różnice widać przy dużych kredytach. Dla miliona złotych rata spadła z 7 303 zł na początku kwietnia do 6 788 zł po lipcowej obniżce – czyli o ponad 500 zł miesięcznie mniej.

Obniżka stóp procentowych to także większa zdolność kredytowa. Jak podaje Rankomat.pl, w przyszłym roku niektórzy mogą liczyć na wyższą kwotę dostępnego kredytu nawet o ponad 100 000 zł.

Eksperci INF i Banku Pekao podkreślają, że decyzja RPP jest uzasadniona, bo inflacja w Polsce spada i może już latem zbliżyć się do celu NBP (2,5 proc.). Ekonomiści przewidują, że to nie koniec obniżek. Z prognoz wynika, że stawka WIBOR 3M może spaść nawet do ok. 4 proc. w ciągu 9 miesięcy. Dla kredytu na 500 000 zł oznaczałoby to ratę w okolicach 3 040 zł – o ponad 600 zł mniej niż na początku kwietnia.

NBP/ Gazeta.pl / Hanna Czarnecka / Maria Poniatowska