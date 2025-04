RPP rozważa obniżkę stóp procentowych. Decyzja możliwa już w maju

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może podjąć decyzję o obniżeniu stóp procentowych podczas najbliższego posiedzenia zaplanowanego na 6 i 7 maja. Będzie to pierwsza taka zmiana od ponad półtora roku. Decyzja ta jest rozważana w kontekście najnowszych danych makroekonomicznych, w tym spadku inflacji.

Wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że inflacja w kwietniu spadła do 4,2 procent rok do roku z 4,9 procent w poprzednich trzech miesiącach. Jest to wynik niższy od prognozowanych 4,3 procent. Inflacja bazowa, kluczowa dla decyzji RPP, prawdopodobnie obniżyła się do około 3,5 procent, co oznacza powrót do górnego zakresu dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Możliwe scenariusze

Ekonomiści przewidują, że RPP może zdecydować się na obniżkę stóp procentowych o 0,25 do 0,50 punktu procentowego podczas majowego posiedzenia. W całym roku 2025 luzowanie polityki pieniężnej może sięgnąć 1–1,25 punktu procentowego.

Decyzja RPP będzie zależała od dalszych danych makroekonomicznych oraz prognoz inflacyjnych. Członkowie Rady podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna, a dalsze decyzje będą podejmowane z uwzględnieniem aktualnych informacji gospodarczych.

Business Insider / Mateusz Gibała