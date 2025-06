RSV – wirus, który może być groźniejszy niż grypa

Choć często mówimy, że to zwykłe przeziębienie, to wirus RSV może być groźniejszy niż grypa – zwłaszcza dla seniorów i najmłodszych. Na szczęście jest dostępne szczepienie przeciwko niemu. Często na pytanie o czyjeś zdrowie słyszymy „A, przeziębił się. Nic takiego”. I na szczęście zazwyczaj to prawda. To „przeziębienie” to taka zbiorcza nazwa dla całej grupy zakażeń wywołanych zwykle przez różne wirusy atakujące drogi oddechowe.

Do większości z nich nasze organizmy są przyzwyczajone, a układy odpornościowe radzą sobie z nimi bez większego problemu. Ale są tu pewne wyjątki, które lepiej poznać. Szczególna uwaga należy się RSV – to skrót angielskiej nazwy oznaczającej syncytialny wirus oddechowy. Jest jednym z najczęstszych patogenów atakujących nasz układ oddechowy. Większość zakażeń pojawia się na jesieni i zimą, ale ostanie trendy pokazują, że chorujemy również wcześniej w ciągu roku.

Kto powinien szczególnie uważać na RSV? Największe problemy może sprawić seniorom i najmłodszym, a więc osobom mającym słabsze układy odpornościowe. Ale jest i dobra wiadomość: istnieje szczepienie przeciw RSV i jest ono łatwo dostępne.

Dlaczego RSV może być groźniejszy niż grypa?

Z danych medycznych wynika, że przebieg zakażenia RSV bywa cięższy niż w przypadku grypy. Osoby zakażone RSV częściej trafiają do szpitali, częściej zapadają na zapalenie płuc i częściej potrzebują tlenoterapii.

Warto też dodać, że podobnie jak grypa, RSV występuje w dwóch podtypach – A i B – co sprawia, że można się nim zarazić kilka razy nawet podczas jednego sezonu.

Objawy RSV – od „kataru” po duszności

Zakażenie RSV zwykle zaczyna się niewinnie – katar, kaszel, podwyższona temperatura, uczucie osłabienia. Objawy te raczej nie niepokoją i mogą być łudząco podobne do tych, które towarzyszą grypie czy wielu innym „wirusówkom”. I rzeczywiście, u zdrowych dorosłych często infekcja przebiega łagodnie.

Jednak u niemowląt i seniorów RSV może wywołać bardzo poważne powikłania. U najmłodszych dochodzi czasem do zaburzeń oddychania, epizodów bezdechu, sinicy (niebieskawe zabarwienie ust i palców), a nawet może skończyć się w szpitalu. Większość niemowląt, które są hospitalizowane z powodu infekcji układu oddechowego, trafia na takie leczenie właśnie z powodu RSV.

Z kolei u osób starszych infekcja może prowadzić do zapalenia płuc, niewydolności oddechowej i zaostrzenia przewlekłych chorób, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc czy niewydolność serca.

Kto jest najbardziej narażony?

Choć zakażenie RSV może dotknąć każdego, są grupy szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby. Należą do nich:

niemowlęta poniżej 6. miesiąca życia,

dzieci urodzone przedwcześnie,

osoby w wieku powyżej 60 lat,

dzieci i seniorzy z osłabioną odpornością lub przewlekłymi m.in. chorobami serca i płuc, cukrzycą.

W Polsce, gdzie rośnie liczba seniorów z wieloma chorobami przewlekłymi, zagrożenie RSV jest coraz poważniejsze – aż 88% osób w wieku 65–70 lat cierpi na co najmniej dwie choroby przewlekłe.

Kiedy atakuje RSV?

Dobrze wiemy, że wiele chorób dróg oddechowych ma swoje „ulubione” momenty w roku. Tak też jest z RSV. W Polsce najwięcej zakażeń pojawia się od listopada do marca, choć w ostatnich latach sezon często zaczyna się już w październiku. Tylko od stycznia do połowy marca 2025 roku zgłoszono w Polsce ponad 69 tysięcy przypadków zakażenia RSV – to duży wzrost w porównaniu do poprzednich sezonów.

Nie ma leku, ale jest szczepienie

Podobnie jak w przypadku wielu chorób wirusowych nie mamy leku, który zwalczałby wirusa w organizmie. Leczenie polega więc tylko na łagodzeniu objawów i, w ciężkich przypadkach, wspomaganiu oddychania. Dlatego tak ważne jest zapobieganie zakażeniu. I tu na szczęście możemy coś zrobić – dostępne jest szczepienie przeciw RSV. Szczepienie jest szczególnie ważne dla osób, które są najbardziej narażone na powikłania: seniorów, ludzi z chorobami przewlekłymi, ale też niemowląt które mogą uzyskać ochronę poprzez szczepienie kobiety w ciąży.

Gdzie się zaszczepić? Nie trzeba iść do lekarza!

Szczepienie przeciw RSV można wykonać nie tylko w przychodni, ale również w wielu aptekach w całej Polsce. Dotyczy to osób dorosłych. Jeśli zdecydujemy się na taką formę szczepienia, to cały proces może odbyć się od ręki.

Najpierw trzeba znaleźć aptekę, w której możemy się zaszczepić. Ich lista jest dostępna w internecie na stronie pacjent.gov.pl. Ale można też po prostu pójść do naszej najbliższej apteki i zapytać, czy jest taka możliwość.

Przy okazji warto dowiedzieć się czy jest możliwość bezpłatnego zaszczepienia się – dla części osób, w tym seniorów, takie szczepionki są dostępne!

A na miejscu farmaceuta może od razu wystawić receptę, zakwalifikować pacjenta i przeprowadzić szczepienie – to spore ułatwienie, nie tylko dla osób starszych. Ta forma szczepienia staje się coraz popularniejsza i, nie ukrywajmy, jest bardzo wygodna. Oszczędza nam wizyty u lekarza, a i samym lekarzom daje nieco wytchnienia.

Po co chorować?

RSV to nie jest wirus, który powoduje tylko drobne przeziębienia. Może stać się poważnym zagrożeniem, bo nawet jeśli my sami przejdziemy go lekko, to łatwo możemy zarazić innych – choćby najmłodszych czy najstarszych członków rodziny. A to już poważne zagrożenie dla ich zdrowia, bo RSV każdego roku prowadzi do tysięcy hospitalizacji, a nawet zgonów.

Dzięki szczepieniu ochrona przed taką chorobą jest możliwa i bardzo prosta. Po co więc chorować i narażać tych, których kochamy?

Źródło: sojuszpzo.pl