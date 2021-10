Rudyszyn: Nie będzie szybkiego porozumienia w sprawie Kopalni Turów (ROZMOWA) Energetyka

Fot. wikimedia commons. Grafika: Gabriela Cydejko.

– Nie będziemy mieli szybko porozumienia mimo szczerych chęci w Polsce. Jeżeli partie koalicyjne stworzyłyby rząd, rozmowy by przyspieszyły. Nie wiemy jednak, kiedy powstanie rząd, a według mnie może się to stać nawet za rok. Nie musi to być rząd koalicji, która wygrała wybory – powiedział Piotr Rudyszyn z Instytutu Jagiellońskiego w rozmowie z BiznesAlert.pl.

BiznesAlert.pl: Jaki wydźwięk w Czechach ma spór o Kopalnię Turów?

Piotr Rudyszyn: Ma wymiar regionalny. W zachodnich i północnych Czechach znajdujących się blisko do granicy z Polską, gdzie współpraca z naszym krajem jest ważna, ten temat jest głośniejszy. Najważniejsze są Kraje Liberecki i Ustecki bezpośrednio sąsiadujące z okolicami Kopalni Turów i same posiadające własne kopalnie. Tam też temat jest ważny, ale także tam i w okolicach Liberca jest największe dla premiera Andrija Babisza. Tam temat tej kopalni jest ważny. To teren mniej zurbanizowany, biedniejszy z niższymi dochodami. Znajduje się tam elektorat podatny na rządy populistyczne z mniejszościami narodowymi i bez przemysłu.

Dlaczego poparcie ma Babisz a nie nacjonaliści, jeszcze bardziej radykalni?

Populizm czeskiego SPD jest siermiężny i do porównania z węgierskim Jobbikiem czy ekstremalnymi ruchami w Polce. Babisz jest bliżej środka. To nowy populizm rodzący się na świecie. Babisz inspirował się Donaldem Trumpem, jego żona jest pierwszą damą przypominającą Melanię Trump. Ten trend wynika z faktu, że dzisiaj są ludzie, którzy nie wiedzą kto jest premierem ich kraju. Przychodzi Babisz i obiecuje silną gospodarkę Czech. Jest miliarderem i wydaje się być wiarygodny, a wieści o Panama Papers nie przeszkadzają. Skoro ma zamek we Francji, to znaczy, że jest skuteczny. W Pradze nikt nie wie o co chodzi. W bogatszych częściach kraju nikt się tym nie przejmuje. Czeska telewizja nie informuje, a czasem wręcz źle interpretuje fakty, podobnie jak nasza, która nie do końca wie o co chodzi.

O co chodzi w tym sporze?

To temat stary jak świat. Już dwa lata temu przedstawiciele Instytutu Jagiellońskiego pisali na BiznesAlert.pl o tym, że chodzi o węgiel. Czesi są przygotowani na to, aby w momencie, gdy ich elektrownie na węgiel brunatny zostaną odstawione, sprzedawać nam węgiel. To gra między dwoma zakładami: Kopalnią w Sokołowie czeskim i Moście. To dwa zakłady nieco mniejsze od Turowa. Warto także pamiętać o kopalniach łużyckich należących do Czech. Te kopalnie są połączone torami kolejowymi i nie byłoby problemu logistycznego z transportem węgla stamtąd do Polski. Przed wojną tak było. Elektrownia Turów zastąpiła zespół elektrowni działających jeszcze przed wojną: Hirschfelde, Jenschfelde i jednej po stronie Bogatyni. Na bazie tychże rozwijały się dwie po stronie wschodnioniemieckiej, które już nie funkcjonują, a także Turów rozbudowywany już przez Polaków. W tym sporze chodzi przede wszystkim o to, żeby sprzedać węgiel. Prezes Polskiej Grupy Energetycznej potwierdził nasze przypuszczenia sprzed dwóch lat i powiedział, że otrzymał propozycję handlową z Czech, kiedy pojawiło się orzeczenie o konieczności zatrzymania pracy Kopalni Turów. Nie jest wykluczone, że te dostawy byłyby tańsze, ale należałoby przygotować program odejścia naszych górników. Ono jest i tak nieuniknione niezależnie od terminu. Głód na rynku pracy widoczny obecnie w okolicach Bolesławca, Zgorzelca i Jeleniej Góry na wyspecjalizowane miejsca zatrudnienia daje szansę na zorganizowane zagospodarowanie pomocy tych ludzi. Warto o tym już pomyśleć. Czechom chodzi o to, aby zamknąć Kopalnię Turów i sprzedać czeski węgiel w Polsce. Tych kilku oligarchów czeskich ma poparcie premiera Babisza, bo jemu na rękę jest konflikt. Każdy szanujący się satrapa musi mieć wroga zewnętrznego. Zewnętrzny to Polacy a wewnętrzny to liberałowie.

Pojawiają się głosy, że transport węgla brunatnego z Czech do Polski byłby nieopłacalny a nawet niemożliwy. Czy to rzeczywiście prawda?

Mamy w Polsce profesorów mających wspaniałe kompetencje w odniesieniu do Elektrowni Bełchatów, ale one się tam kończą. Mamy drugiego producenta węgla brunatnego w Polsce, czyli ZE PAK, który wozi cały węgiel. Nie ma przeszkód, aby węgiel wożony z czeskich kopalni był spalany w Elektrowni Turów. Nie byłoby żadnego problemu ze spalaniem węgla o niższej zawartości siarki i pyłu niż ten spalany obecnie. Ten węgiel jest wożony w Zagłębiu Łużyckim, bo wszystkie kopalnie są połączone torami. Tymczasem linia do Polski nie jest specjalnie uczęszczania i kilka czy kilkanaście składów będzie mogło tamtędy przejechać. Tory zaczynają się w kopalniach czeskich a kończą pod Turowem. Jedyny problem logistyczny do rozwiązania w kilka miesięcy to wyładunek, ale do tego może posłużyć specjalna rampa.

Czy konflikt z Polską może być odwetem za Unipetrol i inne spory?

Babisz ma ogromny koncern Agrofert posiadający około 10 procent ziemi rolnej w Czechach, który zapewnia jedną trzecią produktów spożywczych. To ponad 50 procent rynku chemii rolniczej. On w tym obszarze sromotnie przegrywa z firmami polskimi. Babisz próbował stworzyć porozumienie o wspólnym zakupie Unipetrolu z Polakami. Polacy się wycofali, a Babisz przegrał w sądzie z Orlenem. Każdy przedsiębiorca w Czechach z branży przemysłowej wie, że jego największą konkurencją są de facto Polacy. Babisz kiedyś został poczęstowany polską kiełbasą i kiedy się o tym dowiedział natychmiast ją wypluł. To jest gra z hasłami o walce do ostatniej krwi, czyli po czesku „do rozszarpania ciała”. Premier potrzebuje zatem konfliktu z Polakami, a jeśli może na nim zarobić dzięki współpracy z oligarchami czeskimi, to ma dodatkową korzyść. Żeby to wszystko dobrze wyglądało, doszło do mobilizacji społeczności lokalnej, która usłyszała od ludzi Babisza, że warto upominać się o niedobory wody, żeby uzyskać pieniądze od Polaków. Została wykorzystana postać hejtmana Kraju Libereckiego Mirosława Puty. Jego żona jest Polką i pokazała mu dużo błędów w dokumentacji polskiej. Zadanie było zatem łatwe. Oligarchowie wykorzystali Babisza, ten wykorzystał Putę, który też miał jakieś problemy z prawem, ten z kolei poprosił mieszkańców wioski, z której pochodzi o zrobienie awantury. Tymczasem prawdopodobieństwo, iż z powodu odkrywki czy też dużej piaskowni obok tej wioski jest niskie. Polacy pokazali wszelkie badania, a Czesi nic. Jedyny zarzut z czeskiej telewizji to, że Polska zastosowała wybieg prawny i tu jest nasza kość niezgody. To są argumenty brzmiące dobrze, ale Czesi mają świadomość, że gdyby dokładnie zbadać ten temat to okazałoby się, że nie mają racji. Jednakże gmina Bogatynia zapewniła im tyle błędów w dokumentacji, że byliby nieracjonalni, gdyby ich nie wykorzystali.

Jakie są szanse na szybsze porozumienie po wyborach?

Nie będziemy mieli szybko porozumienia mimo szczerych chęci w Polsce. Jeżeli partie koalicyjne stworzyłyby rząd, rozmowy by przyspieszyły. Nie wiemy jednak, kiedy powstanie rząd, a według mnie może się to stać nawet za rok. Nie musi to być rząd koalicji, która wygrała wybory. Parlament musi zostać zwołany przez prezydenta Milosza Zemana, a jego stan zdrowia jest zły, ale już 12 października pomimo pobytu w szpitalu i stanu wymagającego aparatury podpisał decyzję o mianowaniu sędziów, co może być dowodem na to, że jest w stanie pełnić swą funkcję. Jeśli w ciągu 30 dni prezydent nie zwoła pierwszego posiedzenia parlamentu i nie wybierze premiera to pozostanie nim faktycznie Babisz. Nie jest wykluczone, że prezydent zleci obecnemu premierowi tworzenie rządu, bo wciąż ma najwięcej posłów w parlamencie. Jeżeli parlament nie zostanie powołany do 10 listopada i nie będzie desygnowany nowy premier, nie wiadomo co się stanie, bo nie ma na taką sytuację stosownych zapisów konstytucji. Można użyć artykułu 66 konstytucji czeskiej i uznać, że prezydent nie poradził sobie z tym zadaniem, bo nie był zdolny przez warunki zdrowotne, i to się układa w jedną całość. Odbywa kolejne spotkania i podejmuje decyzje. Jest szansa, że nawet za trzy tygodnie się pojawi publicznie. Kontaktuje się ze światem przez rzecznika, który przestał pokazywać jego zdjęcia. Jeśli nie będzie rządu do 10 listopada, a Zeman poda się do dymisji, to Senat w ciągu 90 dni będzie musiał zarządzić wybory parlamentarne. Należy pamiętać, że wówczas przez następne 100 dni premierem pozostanie Babisz. Bukmacherzy dają największe szanse na stanowisko prezydenta w takim wypadku Babiszowi. Ma najwięcej pieniędzy i jest najsilniejszy przez rozdrobnienie opozycji, która może mieć kilku różnych kandydatów na prezydenta. Jego konrkandydat może być postrzegany jako słaby. Tak było w wyborach na prezydenta trzy lata temu, kiedy szef Czeskiej Akademii Nauk Milon Drachosz był świetnym kandydatem, ale przegrał z cieniem Zemana, który nawet nie pojawił się w trakcie kampanii. Może być podobnie z Babiszem i wygra wybory. Jeśli je wygra, nie trafi do więzienia. Strategia Babisza i Zemana może polegać na ochronie tego pierwszego przed odpowiedzialnością. Jeśli będzie prezydentem, ma szanse na pięć czy dziesięć lat bezkarności, do kiedy zarzuty mogą się przedawnić. To jest schyłek ery Babisza i Zemana, ale może jeszcze potrwać kilka lat.

Rozmawiał Mariusz Marszałkowski