Rusza pierwszy etap zamówień na wykonanie elementów offshore Equinora i Polenergii Alert

Farma wiatrowa Hornsea. Fot. Wikimedia Commons

Spółki realizujące morskie farmy wiatrowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, należące do Equniora oraz Polenergii poinformowały o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów, produktów i usług. Wybranym przez deweloperów firmom będą udzielane zamówienia na początku przyszłego roku. To początek kontraktacji i procedury przetargów.



Spółki realizujące dwa projekty morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1,4 GW informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych. Przedmiotem najbliższego dialogu będzie elektroenergetyczna infrastruktura lądowa:

Infrastruktura systemu elektrycznego (ESI) i podstacja lądowa (ONS);

Aparatura Wysokiego Napięcia do podstacji lądowej wraz z CCR;

Aparatura Wysokiego Napięcia do podstacji offshore;

Podstacja lądowa EPC;

Projektowanie, dostawa i uruchomienie systemu SCADA.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu pojawiło się 13 sierpnia tego roku. Zakończenie zbierania zgłoszeń do dialogu kończy się 12 sierpnia tego roku. Dialog z dostawcami planowany jest pięć dni od zakończenia kwalifikacji zgłoszeń dostawców. Rozesłanie zaproszenia do przetargu do wybranych uczestników dialogu – do pięciu dni od daty dialogu z dostawcami. Udzielenie zamówienia to finalny etap planowany na styczeń 2022 roku.

W 2018 roku Equinor i Polenergia rozpoczęły współpracę nad budową dwóch farm wiatrowych na Bałtyku, położonych około 27 i 40 km od portu w Łebie. Współpraca została zorganizowana w spółkach: MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, w których Equinor i Polenergia posiadają po 50 procent udziałów. Rozpoczęcie budowy jest uzależnione od uzyskania niezbędnych pozwoleń i planowane jest na 2025/2026 rok. Moc wytwórcza z obu farm ma wynosić 1440 MW, co pozwoli na zasilenie w energię elektryczną ponad dwóch milionów gospodarstw domowych. Ostateczna decyzja inwestycyjna dla tych projektów wymaga uzyskania niezbędnych pozwoleń i jest planowana na 2023 roku, co umożliwi dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2026 roku.

Equinor/Polenergia/Bartłomiej Sawicki