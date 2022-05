Rusza program „Moje ciepło”. Będzie można się starać o dopłaty do zakupu i montażu pomp ciepła Alert

Anna Moskwa. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.

NFOŚiGW uruchomił program dopłat do montażu i zakupu pomp ciepła „Moje ciepło” o wartości 600 mln zł. O wsparcie dla instalacji takiego źródła ogrzewania mogą wystąpić właściciele nowych domów jednorodzinnych – poinformowała w piątek minister klimatu Anna Moskwa.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w piątek, że uruchomiło program dopłat do montażu i zakupu pomp ciepła „Moje ciepło”. Program, który ruszył 29 kwietnia 2022 roku będzie miał budżet w wysokości 600 mln zł. Środki te pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli. Potrwa do 31 grudnia 2026 roku.

– Nowy program został uruchomiony w Narodowym Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jest to dofinasowanie dla ciepłownictwa w domach indywidualnych. Dofinasowanie do każdej kategorii pompy ciepła. Niezwykle ważne w tych czasach gdzie tak istotna jest dla nas transformacja energetyczna, ale też bardzo ważne źródło uniezależniające nas od dostaw gazu. Źródło, które zapewni większą samowystarczalność na poziomie gospodarstw domowych. Co więcej może być też uzupełnieniem do fotowoltaiki do paneli, które zostały zainstalowane w większej ilości niż zapotrzebowanie. Może to być więc dobry pomysł na zagospodarowanie paneli, taka kompatybilność z pompami ciepła – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Minister dodała, że wnioski można już składać do NFOŚiGW.

Formą wsparcia udzielanego w ramach tego programu ma być dotacja do 30 procent kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła: w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7 tys. zł, w przypadku gruntowej pompy ciepła to maksymalnie 21 tys. zł. Dofinansowanie z programu „Moje Ciepło” nie będzie, tak jak w przypadku „Czystego Powietrza” uzależnione od dochodu beneficjenta. W programie natomiast jest uwzględniona Karta Dużej Rodziny, która podwyższa poziom dotacji. Zwiększa ona z 30 do 45 procent wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających zwrotowi.

W programie „Moje ciepło” ma obowiązywać zasada – najpierw inwestycja potem wypłata. Beneficjentami programu będą mogły być osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale wyłącznie nowych. NFOŚiGW tłumaczył, że przez nowy budynek mieszkalny rozumie się taki, w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu, nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy, albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu. – Finasowanie jest dla nowobudowanych domów, dla wszystkich, którzy są w trakcie budowy domu lub niedawno tą budowę skończyli – dodała Anna Moskwa.

Narodowy Fundusz poinformował także, że o dotację na pompę ciepła będą mogli starać się też właściciele domów jednorodzinnych, w odniesieniu do których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. – Jest to kolejne narzędzie wsparcia działań dla klientów indywidualnych, w którym chodzi o to by domy były zero emisyjne. Uzupełnia programy, które wcześnie były realizowane. Chodzi o to by w budynkach uzyskać zmniejszenie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Dla wniosków składanych w 2022 roku będzie to odpowiednio maksymalnie 63 KWh na m kw. na rok, natomiast już w następnych latach ten wskaźnik będzie zmniejszony do 55 KWh na m kw. na rok – zaznaczył prezes NFOŚiGW Przemysław Ligenza.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński