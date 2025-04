Ruszył akcelerator Orlenu. Do tej pory dał życie około 40 projektom pilotażowym

Rusza kolejna edycja Orlen Skylight Accelerator. Do tej pory pozwolił na uruchomienie 40 projektów pilotażowych. Koncern razem z podmiotami uczestniczącymi testuje m.in. cyfrowe narzędzie służące do czyszczenia danych pochodzących z procesów produkcyjnych czy platformę do zarządzania siecią niskiego napięcia.

Orlen ogłosił kolejną edycję naboru do Orlen Skylight Accelerator. Korporacyjnego programu akceleracyjnego działającego w modelu non-equity (startupy biorące w nim udział zachowują pełnię praw do swoich technologii). Ideą programu jest testowanie rozwiązań, korzystając z infrastruktury Orlenu przy zachowaniu uproszczonej ścieżki współpracy.

Nowy nabór obejmuje prawie 30 wyzwań technologicznych m.in. cyfrową organizację, bezpieczeństwo, odnawialne źródła energii oraz inteligentną infrastrukturę energetyczną. Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie ekspertów, finansowanie realizacji pilotażu, zdobycie doświadczenia oraz referencji i możliwość dalszej komercjalizacji rozwiązań po tym projekt zostanie zakończony.

Dotychczasowe osiągnięcia

W poprzednich edycjach wskazano ponad 300 wyzwań technologicznych, co zaowocowało zgłoszeniem prawie 900 rozwiązań od startupów, zarówno z Polski jak i zagranicy. Spółka informuje, że obecnie w portfelu akceleratora znajduje się 40 projektów pilotażowych, z czego 12 jest w realizacji, a 3 są w fazie przygotowania do uruchomienia.

Orlen aktualnie wdraża rozwiązania z poprzednich edycji. Wśród nich znajduje się m.in. cyfrowe narzędzie służące do czyszczenia danych pochodzących z procesów produkcyjnych, dzięki któremu możliwe będzie jeszcze skuteczniejsze odwzorowanie procesów w ramach „cyfrowych bliźniaków” instalacji. Innym przykładem jest test urządzenia służącego do zarządzania łącznością stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz monitorowania jakości operacyjnej rozproszonych urządzeń. W zakresie energetyki Orlen współpracuje z hiszpańską spółką nad platformą do zarządzania siecią niskiego napięcia.

Chętni do zaangażowania w program mogą zgłaszać swoje projekty do 28 kwietnia, szczegóły dotyczące naboru są dostępne na stronie Orlenu w zakładce „Innowacje”.

Orlen / Marcin Karwowski