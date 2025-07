Już ponad 1,1 mln wniosków złożono w pierwszych dniach lipca w ramach programu „Dobry Start”, popularnie nazywanego 300+. – Pierwsze pieniądze, w sumie około 50 tys. zł, już trafiły do rodziców. Przygotowywane są kolejne przelewy – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zachęca, aby wnioski składać jak najszybciej.

Dla kogo 300+?

Program „Dobry Start” to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, wypłacane corocznie na każde dziecko uczące się w szkole, od podstawówki po szkoły policealne. Wsparcie przysługuje do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24. roku życia. Wiek liczony jest rocznikowo, a program nie obejmuje dzieci uczęszczających do zerówek ani studentów.

Świadczenie nie zależy od dochodów rodziny, ani sytuacji zawodowej opiekunów, to tzw. uniwersalne świadczenie społeczne. Pieniądze można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu czy innego wyposażenia szkolnego.

Wniosek tylko online

Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Przez aplikację mZUS, platformę PUE ZUS, bankowość internetową lub portal Emp@tia.

Wniosek można złożyć do 30 listopada, jednak zrobienie tego do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do 30 września. Osoby, które złożyły dokumenty już 1 lipca, otrzymały przelewy w pierwszej połowie miesiąca. ZUS apeluje: im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej otrzymasz pieniądze.

Maria Poniatowska