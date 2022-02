RWE zamówiło morską stację elektroenenregtyczną na potrzeby projektu na Bałtyku Alert

RWE zleciło Atlantique Offshore Energy dostawę morskiej stacji elektroenergetycznej na potrzeby projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic II.

Realizacja zamówienia odbędzie się w formule EPCI (zaprojektuj-wybuduj-zainstaluj). Po pełnym uruchomieniu farma wiatrowa o mocy zainstalowanej 350 megawatów będzie w stanie wyprodukować zieloną energię w ilości wystarczającej do zasilenia około 350 tys. polskich gospodarstw domowych.

Stacja elektroenergetyczna będzie odbierać energię elektryczną wyprodukowaną przez morskie turbiny wiatrowe i eksportować ją za pomocą podmorskich kabli wysokiego napięcia, jednocześnie zdalnie sterując i monitorując pracę farmy wiatrowej. Montaż stacji jest planowany na 2025 rok. Prace projektowe już się rozpoczęły, a pierwsze kroki w celu pozyskania pozwoleń zostaną podjęte w tym roku. Po pomyślnej realizacji morskiej stacji elektroenergetycznej Arkona w 2018 roku Chantiers de l’Atlantique i RWE już po raz drugi łączą swoje siły przy projekcie offshore lidera rynku energii odnawialnych.

Przy realizacji tego projektu RWE liczy na know-how i umiejętności zespołu Chantiers de l’Atlantique i jego podwykonawców w Polsce i Francji; RWE i Chantiers de l’Atlantique będą korzystać z usług wielu polskich firm w zakresie prac inżynieryjnych oraz dostaw urządzeń i usług. Ta współpraca będzie generowała wartość dodaną w polskim i francuskim przemyśle sektora offshore wind.

Dzięki projektowi F.E.W. Baltic II RWE znacząco przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki, a także do zielonej transformacji energetyki w Polsce. W 2021 roku RWE uzyskało decyzję środowiskową dla projektu F.E.W. Baltic II. Była to pierwsza ocena oddziaływania na środowisko dla morskiej farmy wiatrowej w Polsce wykonana przy zastosowaniu procedury transgranicznej (zgodnie z konwencją z Espoo) z udziałem duńskich i szwedzkich interesariuszy. Również w ubiegłym roku Urząd Regulacji Energetyki przyznał dla projektu prawo do kontraktu różnicowego (CfD), potwierdzając tym samym, że projekt RWE został wybrany do pierwszej fazy ambitnego programu rozbudowy sektora offshore w Polsce. Przyznanie CfD zależy od ostatecznego zatwierdzenia przez Komisję Europejską, które jest spodziewane w 2022 roku.

RWE/Mariusz Marszałkowski