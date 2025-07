Po dziesięciu miesiącach negocjacji irlandzki przewoźnik Ryanair podpisał nową, wieloletnią umowę z lotniskiem w Modlinie. Poprzedni kontrakt wygasł we wrześniu 2024 roku, co skutkowało ograniczeniem siatki połączeń i spadkiem liczby pasażerów – z 2,7 mln w 2023 roku do prognozowanych 1,5 mln w 2025 roku. Nowa umowa ma odwrócić ten trend i zapewnić dynamiczny rozwój portu lotniczego.

Zgodnie z zawartymi ustaleniami, lotnisko w Modlinie przeprowadzi do 2027 roku modernizację terminala oraz płyty postojowej.

Liczba stanowisk odpraw wzrośnie z 4 do 8, a miejsc postojowych dla samolotów z 8 do 12. Równolegle planowane jest przedłużenie linii kolejowej, co umożliwi lokalizację nowego peronu zaledwie 280 metrów od terminala. Koszt inwestycji szacowany jest na około 500 mln zł i zostanie pokryty ze środków własnych portu oraz wsparcia publicznego.

Ryanair rozszerza działalność operacyjną w Polsce

W ramach podpisanej umowy Ryanair zobowiązał się do zwiększenia liczby obsługiwanych pasażerów w Modlinie do 5,2 mln rocznie do 2030 roku, co oznacza ponad trzykrotny wzrost względem prognoz na 2025 rok (ok. 1,5 mln). Liczba tras ma wzrosnąć z 34 do 60, a liczba samolotów bazujących w porcie z 4 do 8. Przewoźnik planuje również zwiększenie zatrudnienia o około 200 osób.

Ustalony model rozliczeń zakłada opłatę w wysokości 40 zł za pasażera, z możliwością obniżki do 22 zł po przekroczeniu określonych progów operacyjnych. W umowie przewidziano także mechanizmy premiujące uruchamianie nowych tras.

Czynniki decydujące o porozumieniu

Zawarte porozumienie jest efektem kompromisu negocjacyjnego, w którym obie strony uwzględniły uwarunkowania rynkowe i ograniczone możliwości alternatywne. Dla Ryanaira utrzymanie obecności w aglomeracji warszawskiej jest kluczowe z punktu widzenia struktury siatki połączeń i rentowności operacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Z kolei dla portu w Modlinie kontynuacja współpracy z największym europejskim przewoźnikiem niskokosztowym stanowi fundament dalszego rozwoju. Utrata Ryanaira oznaczałaby istotne ograniczenie działalności portu, który w ostatnich latach pozostawał w dużej mierze zależny od jednego operatora.

Dywersyfikacja oferty

W perspektywie średnioterminowej lotnisko planuje dywersyfikację siatki przewoźników. Według zapowiedzi, pod koniec 2025 roku w Modlinie mogą rozpocząć operacje inne linie lotnicze – zarówno czarterowe, jak i regularne. Wśród potencjalnych partnerów wymienia się Air Arabia Europe, Wizz Air, a także Polskie Linie Lotnicze LOT.