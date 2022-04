Rynek chce LNG z drugiego gazoportu w Polsce Alert

FSRU w Kłajpedzie. fot. kn.lt

Gaz-System poinformował, że zakończył pierwszą fazę wiążącej procedury Open Season FSRU. Jej celem było uzyskanie wiążących zamówień, umożliwiających ocenę oczekiwanej skali inwestycji i poziomu jej konkurencyjności. Projekt zakłada umiejscowienie pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) w rejonie Gdańska.

W czwartym kwartale 2021 roku Gaz-System uruchomił procedurę Open Season dla terminalu FSRU w rejonie Gdańska. Jej celem było uzyskanie wiążących zamówień, umożliwiających ocenę oczekiwanej skali inwestycji i poziomu jej konkurencyjności oraz zobowiązanie uczestników do wiążącej rezerwacji usług regazyfikacji na odpowiednim poziomie w fazie drugiej – czytamy w komunikacie spółki.

Projekt zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Terminal FSRU ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m sześc. paliwa gazowego rocznie. Usługi regazyfikacji FSRU zostaną udostępnione pod warunkiem podjęcia przez Gaz-System pozytywnej ostatecznej decyzji Inwestycyjnej oraz zrealizowania Inwestycji w zakładanym terminie – pierwszego stycznia 2028 roku.

Gaz-System dokonał analizy dokumentów dostarczonych przez uczestników procedury i ocenił, że całkowity zakres usług regazyfikacji wnioskowany w zamówieniach jest wystarczający do przystąpienia do realizacji pierwszego etapu projektu, tj. do rozpoczęcia projektowania (pod warunkiem podjęcia pozytywnej wstępnej decyzji inwestycyjnej). Mając na uwadze zapisy ogólnych warunków realizacji, Gaz-System jest zobowiązany do podjęcia wstępnej decyzji Inwestycyjnej w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy Order to Proceed – czytamy.

Terminal LNG w rejonie Gdańska został wpisany w 2022 roku na piątą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest – PCI) w sektorze energetycznym zgodnie z rozporządzeniem nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.

Więcej informacji o projektach PCI realizowanych przez Gaz-System można znaleźć tutaj.

Gaz-System/Jędrzej Stachura