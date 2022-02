Rząd chce, by podmioty z USA inwestowały w polską energetykę po wydzieleniu węgla Alert

Po spotkaniu z Nowojorską Giełdą Papierów Wartościowych (NYSE) wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin wyraził nadzieję, by przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych zainwestowały w polską energetykę po wydzieleniu aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

– Z dużym zainteresowaniem spotkała się informacja o tym, że polskie spółki energetyczne zostaną niejako oczyszczone z aktywów węglowych, że już w tej chwili jest projekt na łamach rządu w tej sprawie. Dzięki temu spółki energetyczne będą mogły pozyskiwać finansowanie, również ze strony podmiotów amerykańskich, mamy nadzieję, że ta informacja będzie zachętą do tego, by do takich inwestycji dochodziło – powiedział Jacek Sasin.

Twitter/Michał Perzyński