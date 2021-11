Rząd chce obniżyć akcyzę na nośniki energii w ramach walki z inflacją Alert

Mateusz Morawiecki, fot. flickr.com/premierrp

Tarcza antyinflacyjna, która będzie zawierać m.in. regulacje, dotyczące obniżenia akcyzy na nośniki energii praktycznie jest gotowa, a rząd planuje jej wdrożenie w znacznej części jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Inflacja a ceny energii

– Tarcza inflacyjna praktycznie jest gotowa i na pewno będziemy chcieli ją w znacznej jej części wdrożyć jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ona będzie zawierała takie elementy, jak obniżenie akcyzy na nośniki energii. O szczegółach powiemy w swoim czasie. Właściwie praktycznie jesteśmy gotowi z tym projektem, aby go przedstawić – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej w Gdańsku.

Podkreślił, że to nośniki cen energii są „odpowiedzialne, współodpowiedzialne przede wszystkim za te gwałtowne wzrosty cen”. – Ceny energii […] przekładają się 1:1 na ceny różnych produktów – zaznaczył. Przypomniał też o podwyżkach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). – Jednocześnie też Narodowy Bank Polski rozpoczął cykl podwyżkowy i myślę, że on doprowadzi do właściwego zduszenia inflacji. Za jakiś czas, bo te zjawiska działają zawsze z pewnego rodzaju opóźnieniem – podkreślił. Zaznaczył, że pakiet antyinflacyjny pozwoli na łagodniejsze przejście „trudnych najbliższych kilka miesięcy, może kwartałów”.

RPP podniosła stopy procentowe w październiku (o 40 pb w przypadku głównej stopy referencyjnej) i w listopadzie (o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej, do 1,25 procent).

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński