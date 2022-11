Rząd zapowiada kolejną rundę wsparcia dla firm energochłonnych Alert

– W tym tygodniu pierwszy plan wyślemy do Komisji Europejskiej, aby jeszcze przed przyjęciem przez Radę Ministrów mieć pierwsze konsultacje w tym zakresie z Komisją Europejską – poinformował minister Waldemar Buda.

Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

Pomoc dla firm energochłonnych

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda odniósł się do prac na projektem w sprawie pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych. Jak zapowiedział szef resortu, w tym tygodniu rząd wyśle pierwszy plan do Komisji Europejskiej, a w środę o 13.00 odbędzie się spotkanie zespołu programowego prac rządu. – Tam jest nasz projekt nowelizacji prawa energetycznego, propozycja wpisania do wykazu prac naszego projektu, który konsultowaliśmy ze środowiskiem. Mamy nadzieję na szybkie prace w tym zakresie, również przyjęcie tego projektu – powiedział Buda podczas Rady Dialogu Społecznego.

W ostatnich dniach uruchomiono pierwsze wsparcie dla największych firm energochłonnych. – Mamy rozstrzygnięcie na 800 mln złotych – poinformował minister.

Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów przez KE 28 października, resort ma większe możliwości finansowe, aby pomóc przedsiębiorstwom.– Czekamy na przygotowanie programu. Zakładamy, że potrzebne są jeszcze jakieś dwa tygodnie – w ciągu dwóch tygodni przedłożymy ten program na Radę Ministrów – wyjaśnił.

Pierwsza runda wsparcia dla firm energochłonnych to 800 milionów złotych, które otrzymały 92 największe firmy energochłonne. Wsparcie otrzymają m.in. brane hutnicze, chemiczne czy papiernicze. Minister zapowiedział również, że przygotowywana jest druga tura, która ma trafić do małych i średnich firm.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska