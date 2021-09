Rząd może przyjąć strategię wodorową we wrześniu, prawo wodorowe w 2022 roku Alert

Wodór. Źródło: freepik.com

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska zdradził, że strategia wodorowa może zostać przyjęty jeszcze we wrześniu, a prawo wodorowe w 2022 roku.

– Projekt polskiej strategii wodorowej trafił pod obrady Rady Ministrów. Wierzę, że do końca września go przyjmie – zapowiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Zdradził, że powstanie minimum pięć dolin wodorowych, jako centrów badawczych oraz pilotażowych. Jedna ma powstać na Dolnym Śląsku, a Forum Ekonomiczne w Karpaczu ma być okazją do ogłoszenia listu intencyjnego w tej sprawie.

Rząd pracuje także nad tak zwanym prawem wodorowym. – Przystąpiliśmy do prac, ale nie mogę z całą pewnością powiedzieć kiedy zostanie przyjęte prawo wodorowe – powiedział Zyska o dokumencie, który ma opisać zasady funkcjonowania oraz wsparcia rozwoju wodoru w Polsce. – Biorąc pod uwagę obecne doświadczenia legislacyjne, będziemy potrzebować około roku by projekt trafił do parlamentu, czyli w drugiej połowie przyszłego roku powinniśmy mieć prawo wodorowe.

Wojciech Jakóbik