Rząd lada chwila zajmie się tematem linii bezpośredniej Alert

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła w rozmowie z dziennikarzami, że rząd niedługo zajmie się ustawą, w której zawarte są rozwiązania dotyczące linii bezpośredniej. Według Moskwy, ustawa powinna zostać przyjęta jeszcze w tym roku.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Fot. Mariusz Marszałkowski

Sieć bezpośrednia na obradach rządu

– Mamy bardzo dobrą wiadomość – rozwiązanie dla linii bezpośredniej jest już w projekcie naszej ustawy i jest już przed komitetem stałym rady ministrów, co oznacza, że pojawi się na następnym komitecie stałym, a potem na posiedzeniu rady ministrów. Wtedy zostanie oddane do prac parlamentarnych, by, mam nadzieję, jeszcze w tym roku zostało skutecznie przyjęte. Już dzisiaj można funkcjonować wyspowo – w polskim prawie można produkować energię z własnych źródeł na własne potrzeby w systemie zamkniętym. Ten system dodatkowo otworzy użytkowników na sieć. Porozumieliśmy się z sieciami, tak, aby było to bezpieczne zarówno dla użytkowników, jak i dla sieci – zapewniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z dziennikarzami we wtorek.

Resort rozwoju zaproponował liberalizację przepisów pozwalającą przedsiębiorcom odbierać energię bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii. To sposób na niższe ceny dla przedsiębiorców w dobie kryzysu energetycznego. Przemysł liczy na to, że zyska niższe ceny energii dzięki dostawom z własnych OZE, które póki co mają ograniczenia dostępu do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wysokie opłaty dystrybucyjnej i mają problem ze zgodami na budowę źródeł odnawialnych na własnym terenie.

Michał Perzyński