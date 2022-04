Rząd planuje wprowadzić karę pozbawienia wolności za złamanie zakazu importu węgla z Rosji Alert

Akcja Greenpeace w Porcie Gdańsk. Fot. Greenpeace Polska

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę. Jednym z założeń projektu jest kara pozbawienia wolności za łamanie zakazu importu węgla. Posłowie zaapelowali również o wprowadzenie rekompensat dla firm, które poniosą straty w wyniku nałożonego embarga.

Kara pozbawienia wolności za import węgla z Rosji

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego został przedstawiony na środowym posiedzeniu Sejmu przez wiceministra Macieja Wąsika z ministerstwa spraw wewnętrznych i administracyjnych. Jednym z założeń ustawy jest wprowadzenie zakazu importu węgla z Rosji oraz nałożenie kary na podmioty, które nie zastosują się do sankcji.

– Ustawa przewiduje przepisy karne, które mówią, że osoba która świadomie nie przestrzega sankcji może podlegać karze pozbawienia wolności nie krótszej niż trzy lata – wspomniał Maciej Wąsik.

Tomasz Trela zaproponował wprowadzenie rekompensat dla firm, które zrezygnują z importowania czarnego surowca z Rosji. – Jeśli zakazujemy importu węgla, w tej samej ustawie pokażmy, jaka będzie rekompensata dla firm, które z dnia na dzień stracą swoich pracowników i źródło dochodu. To nie jest wojna polskich przedsiębiorców – powiedział.

Posłanka Urszula Nowogórska wspomniała również o istocie rozwoju odnawialnych źródeł energii i zniesieniu barier blokujących ich rozwój. – Musimy dopuścić do procedowania ustawę, którą przedłożyło PSL, a która odmraża brak możliwości inwestowania w OZE. Musimy zastanowić się co zrobić, żeby zmodernizować linie energetyczne, by szybko przyjąć energię z OZE. Te działania muszą być prowadzone równolegle – powiedziała posłanka z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska.

Projekt ustawy został skierowany do komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz komisji finansów publicznych.

Dziennik Gazeta Prawna