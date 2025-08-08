Rząd wesprze rolników po powodzi. Pieniędzmi, które już mieli?

Minister rolnictwa Stefan Krajewski zdecydował o przesunięciu 69 milionów złotych na wsparcie rolników, których zbiory zostały zniszczone przez nawalne deszcze, gradobicia, podtopienia czy powodzie. Pieniądze te miały posłużyć jako refundacja kosztów poniesionych przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. – Teraz trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne – mówi minister.

Będą dodatkowe środki dla rolników poszkodowanych przez anomalie pogodowe. Ministerstwo rolnictwa zdecydowało o przesunięciu dodatkowych środków na wsparcie osób, których zbiory zostały zniszczone w wyniku niedawnych anomalii pogodowych.

– Jestem po uzgodnieniach z ministerstwem finansów i te pieniądze trafią w pierwszej kolejności do tych, którzy odczuli negatywne skutki zmian pogodowych – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Polski Stefan Krajewski.

69 mln złotych z innej puli

Minister poinformował, że wspomniane 69 mln złotych zostało przesunięte z innej puli rekompensat rolniczych.

– Te pieniądze miały być traktowane jako refundacja za wypełnione wnioski. Teraz trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne – tłumaczy Stefan Krajewski.

W 2025 roku rolnicy mogą otrzymać refundację kosztów poniesionych przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) miała zwrócić rolnikom pieniądze za te usługi, niezależnie od tego, czy korzystali z pomocy pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ODR) czy firm prywatnych. Zwrot ma być realizowany na podstawie faktur wystawionych rolnikom przez podmioty świadczące usługi doradcze.

