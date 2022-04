Rząd włoski planuje przejęcie rafinerii należącej do Łukoilu Alert

Włochy rozważają tymczasową nacjonalizację rafinerii ISAB, należącej do Łukoilu. Jest to jedna z opcji działania w przypadku wprowadzenia embarga unijnego na dostawy ropy z Rosji – podaje Reuters.

ISAB, największa włoska rafineria ropy naftowej pod względem zdolności przerobowych, kupowała 30-40 procent surowca z Rosji. Jednym ze skutków wojny na Ukrainie jest to, że obecnie włoska rafineria Łukoila nabywa całość surowców z Rosji. Koncern twierdzi, że nie ma obecnie możliwości nabycia ropy od innych klientów przez sankcje zachodnie na instytucje finansowe. Koncern i jego rafineria nie mają dostępu do kredytowania i opłacania zakupów surowca.

Obiekt formalnie należy do szwajcarskiej grupy Litasco, która jest kontrolowana kapitałowo przez rosyjski koncern. Sycylijska rafineria ISAB odpowiada nominalnie za około 22 procent przerobu ropy we Włoszech. W 2020 roku, w wyniku pandemii, obiekt przerobił 10,6 mln ton ropy, co stanowiło 13 procent całkowitej produkcji paliw we Włoszech.

Reuters/Mariusz Marszałkowski