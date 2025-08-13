Są wyniki monitoringu paliw gazowych. Minister energii ocenia

Minister energii Miłosz Motyka przygotował sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za 2024 rok. Krajowe wydobycie i przywóz paliw gazowych w pełni pokrywały zapotrzebowanie odbiorców końcowych – ocenia.

Minister energii Miłosz Motyka przygotował “Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych” za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. To dokument podsumowujący wydarzenia i działania w zakresie funkcjonowania sektora gazowego w Polsce w minionym roku.

Coroczne sprawozdania tego typu zawierają informacje o strukturze rynku paliw gazowych w danym roku; źródłach i kierunkach zaopatrzenia gospodarki narodowej w paliwa gazowe oraz możliwości dysponowania tymi źródłami; stanie i rozwoju infrastruktury gazowej; środkach zapewnienia bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych do Polski oraz przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwa gazowe.

“Stabilna praca”

Minister energii ocenia, że w 2024 roku rynek paliw gazowych w Polsce funkcjonował stabilnie.

– Krajowe wydobycie oraz przywóz paliw gazowych, w ramach zdywersyfikowanej struktury dostaw, w pełni pokrywały zapotrzebowanie odbiorców końcowych. Ubiegły rok był także kolejnym rokiem, w którym prowadzone były inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych – zakończona rozbudowa mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu oraz trwająca rozbudowa największego polskiego magazynu gazu ziemnego PMG Wierzchowice to najważniejsze z nich – czytamy.

Resort podkreśla, że ważnym elementem systemu bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych pozostają zapasy obowiązkowe gazu ziemnego oraz procedury postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa gazowego państwa – w 2024 roku nie było konieczności ich uruchamiania.

Według danych Gas Storage Poland, magazyny gazu w Polsce są wypełnione w 81-procentach (stan na 13 sierpnia 2025 roku).

