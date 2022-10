Komisja ostrzega, że infrastruktura Europy jest zagrożona po sabotażu Nord Stream 1 i 2 Alert

Komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej Yiva Johansson uznała, że krytyczna infrastruktura energetyczna Europy jest zagrożona po zamachach na Nord Stream 2. Zaleca wzmocnienie współpracy europejskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Komisja Europejska. Fot. Flickr

– Biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną i bezpieczeństwa w Europie potrzebujemy pilnie zapewnić, aby nasza infrastruktura strategiczna była bezpieczna oraz odporna – powiedziała Johansson. – Sabotaż Nord Stream 1 i 2 unaocznił wyraźnie, że nasza strategiczna infrastruktura jest zagrożona – dodała.

Pięciopunktowa rekomendacja Komisji Europejskiej zmierza do pogłębienia współpracy państw europejskich i lepszej koordynacji na poziomie unijnym w celu usprawnienia przygotowań, reakcji oraz współpracy międzynarodowej ze względu na powyższe zagrożenie. Wzywa do testów wytrzymałości infrastruktury strategicznej w krajach członkowskich poprzez ćwiczenia pozwalające stworzyć model działania w razie incydentów i kryzysów. Zachęca sąsiadów do współracy, także krajów partnerskich Unii Europejskiej, a zatem może chodzić na przykład o Ukrainę. Nie chodzi tylko o sektor energetyczny, ale także cyfrowy, transportowy i kosmiczny.

26 września 2022 roku doszło do sabotażu Nord Stream 1 i 2, co potwierdziły śledztwa w Szwecji i Niemczech. Szwedzi nie zgodzili się na śledztwo unijne na ich wodach ekonomicznych ze względów bezpieczeństwa narodowego. Część krajów unijnych, w tym Polska, podejrzewa Rosję prowadzącą inwazję na Ukrainie, a ta odpowiada oskarżeniami pod adresem USA i Wielkiej Brytanii. Europę trapi plaga niewyjaśnionych usterek infrastruktury energetycznej jak blackout Bornholmu czy wyciek Ropociągu Przyjaźń. Nie ma dowodów na działanie stron trzecich.

Komisja Europejska/Wojciech Jakóbik