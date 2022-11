Sąd uchyla 29 mld zł kary nałożonej przez Polaków na Gazprom. Będzie apelacja Alert

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję w sprawie nałożenia kar na Gazprom i pięć spółek odpowiedzialnych za budowę gazociągu Nord Stream 2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiada apelację. Wartość kary nałożonej na Rosjan to 29 mld zł.

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

UOKiK uznał w maju 2018 roku, że Gazprom i pięć spółek finansujących Nord Stream 2, czyli Engie, Uniper, OMV, Shell i Wintershall stworzyły spółkę do budowy spornego gazociągu o tej samej nazwie bez zgody urzędu. Urząd nałożył w 2020 roku karę w wysokości ponad 29 mld złotych na Gazprom i ponad 234 mln zł na pozostałe podmioty. Odwołanie przedsiębiorców doprowadziło do uchylenia tej decyzji przez wspomniany sąd 21 listopada 2022 roku.

– Z zaskoczeniem przyjmujemy wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd uznał, iż bez względu na zebrany materiał dowodowy oraz przedstawione skutki dla konkurencji zasadnicza jest ocena, czy doszło do formalnego utworzenia joint venture. W przedstawionej ustnie opinii Sądu podmioty biorące udział w budowie Nord Stream 2 nie utworzyły nowego, wspólnego przedsiębiorcy i poza kompetencją Urzędu pozostaje ocena skutków wyrządzonych gospodarce, jak i to czy próbowali oni omijać prawo. Dziś zagrożenia, o których mówiliśmy przedstawiając decyzję, widoczne są gołym okiem nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dostrzegając wówczas te zagrożenia, podjęliśmy działania, stosownie do naszych kompetencji, aby powstrzymać ten niebezpieczny dla Polski i Europy projekt. Poprosimy o pisemne uzasadnienie wyroku, a następnie złożymy apelację w tej sprawie – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zdaniem UOKiK współpraca Gazpromu i partnerów europejskich mogła prowadzić do powstania kartelu zaburzającego ceny w Europie Środkowo-Wschodniej. Kryzys energetyczny w Europie wynika głównie z tego, że Gazprom systematycznie ogranicza dostawy gazu od wakacji 2021 roku. Zwiększenie zależności Europy od gazu rosyjskiego za pośrednictwem Nord Stream 2 mogłoby pogłębić ten problem. UOKiK zamierza złożyć apelację od wyroku sądu.

UOKiK nakładał także w przeszłości kary porządkujące na Gazprom za brak współpracy w śledztwie. W sierpniu nałożył z tego tytułu grzywnę w wysokości 213 mln zł, ponieważ nie uzyskał wnioskowanego dostępu do umów przesyłu, dystrybucji, sprzedaży, dostaw i magazynowania paliw gazowych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta/Wojciech Jakóbik