Saksonia stawia na wodór zamiast węgla Alert

Federalny minister gospodarki Robert Habeck ogłosił 22 lutego decyzję o dofinansowaniu prac badawczych oraz budowy elektrowni wodorowej w Parku Przemysłowym Schwarze Pumpe (ISP). Rząd federalny wesprze projekt kwotą 28,5 mln euro.

Kopalnia Tagebau z elektrownią Schwartzepumpe w tle. Fot. Wojciech Jakóbik.

– Zrównoważona produkcja energii jest nie do pomyślenia bez wodoru. Elektrownia referencyjna przyczynia się do tego, że Łużyce pozostaną w przyszłości regionem energetycznym. Jednocześnie istniejące know-how w zakresie produkcji energii zostanie dobrze wykorzystane i dalej rozwijane. Nowa elektrownia przyczyni się do powstania całego łańcucha wartości wodoru na Łużycach. Jeśli odniesie sukces, pojawią się również duże możliwości wzrostu i zatrudnienia – skomentował sekretarz stanu Thomas Minister stanu Schmidt.

Partnerami projektu są Fraunhofer Institute for Energy Infrastructures and Geothermal Energy IEG, Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Senftenberg (BTU) oraz Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Park Przemysłowy Schwarze Pumpe jest ważny dla realizacji Energiewende w całym regionie łużyckim. Region ten jest tradycyjnie jednym w głównych regionów węglowych w Niemczech. Transformacja energetyczna Niemiec przewiduje jednak odejście od tego surowca najpóźniej do 2038 roku.

Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego/Aleksandra Fedorska