Samochód koncepcyjny Vision V w Kalifornii – zupełnie nowy świat wciągającej rozrywki



Los Angeles/Stuttgart. Vision V – oszałamiająco elegancka limuzyna, oferująca prywatny salon o najwyższym komforcie – to w sensie dosłownym wizja Mercedes-Benz, która łączy przestronność z maksymalną ekskluzywnością. Tradycyjnie wykonane materiały łączą się z hipernowoczesnymi, zaawansowanymi technologicznie elementami designu, które są równie stylowe, co zaskakujące. Co więcej: Vision V oferuje fascynujące spojrzenie na przyszłość Grand Limousine Mercedes-Benz VLS.

Samochód pokazowy prezentuje na żywo wizję Mercedes-Benz, polegającą na połączeniu przestronnej strefy „Private Lounge” z wyjątkowym luksusem i niespotykanym, immersyjnym, cyfrowym doświadczeniem. Po światowej premierze w kwietniu w Szanghaju, Vision V wyruszył w swoją globalną trasę Grand Tour – z pierwszym przystankiem w Dubaju, a kolejnym w Los Angeles. Następnie w dniach 14-17 sierpnia 2025 roku wizjonerski model został zaprezentowany na salonie Mercedes-Benz Star Lounge w Pebble Beach w Kalifornii



Nowe funkcje – kolejny poziom indywidualnego, immersyjnego doświadczenia

Pebble Beach Automotive Week to idealne miejsce dla najwspanialszych samochodów świata, gdzie entuzjaści i kolekcjonerzy spotykają się, aby świętować motoryzacyjną doskonałość i innowacyjność. Wydarzenie to jest idealnie dopasowane do Vision V, prezentującego dwa nowe elementy rozrywki, zapewniające jeszcze bardziej niezwykłe wrażenia z jazdy. Pierwszy z nich dotyczy karaoke, jednego z siedmiu interaktywnych światów Vision V, który został zaktualizowany. Po ogromnym sukcesie w Chinach, dzięki lokalnej piosence w języku chińskim, na czas premiery Vision V w USA udostępniona została również piosenka w języku angielskim. Drugi element stanowią wrażenia kinowe, podniesione na jeszcze wyższy poziom dzięki Dolby Vision, co pozwala pasażerom zanurzyć się w intensywniejszym i bogatszym świecie wizualnym.



Niepowtarzalny efekt 360-stopniowej panoramy w „Private Lounge”

Obie nowe funkcje idealnie wkomponowują się w Vision V z wysuwanym, 65-calowym ekranem kinowym umieszczonym pod podłogą. Gdy tylko pasażerowie zajmą miejsce w środku i zamkną drzwi, ekran wysuwa się z konsoli wykończonej porowatym drewnem i skórą Nappa. Przez przezroczyste listwy w podłodze pasażerowie mogą obserwować, jak ekran rozszerza się, oddzielając „Private Lounge” od kokpitu. Ekran kinowy ożywa i przekształca wnętrze w immersyjny świat wrażeń – indywidualną oazę, która może służyć jako kino, salon gier, sala koncertowa, biuro lub strefa relaksu.

Dzięki rozdzielczości 4K ekran kinowy wyświetla filmy i gry z wyjątkową wyrazistością i szczegółowością. Oszałamiająca technologia obrazowania HDR Dolby Vision sprawia, że kolory są bogatsze kolory, a kontrast jest ostrzejszy. 42 głośniki, w tym tzw. wzbudniki w fotelach, powodują, że muzyka staje się doznaniem haptycznym. Siedem projektorów w podsufitce i podłodze poszerza pole widzenia. Boczne okna stają się dodatkowymi „ekranami”, tworząc cyfrowy efekt 360-stopniowej panoramy. Dodatkowo wzmacnia go zintegrowane oświetlenie ambientowe podczas słuchania muzyki, które dostosowuje swoje kolory do jej rytmu. 65-calowy ekran kinowy jest obsługiwany za pomocą touchpada w konsoli środkowej i można go wysuwać i chować w podłodze.



Grand Limousine – luksusowe MPV

Przyszłe modele MPV dla klientów prywatnych – nazywane również Grand Limousines – będą nosiły oznaczenia modelowe Mercedes‑Benz VLE i Mercedes‑Benz VLS. VLE z maksymalnie ośmioma miejscami będzie mógł być zarówno wielofunkcyjnym rodzinnym vanem, jak i samochodem dla amatorów aktywnej rekreacji, a także ekskluzywnym busem VIP. Z kolei VLS zdefiniuje unikalny segment, który nada nowy wymiar luksusowi motoryzacyjnemu. Od 2026 roku VLE będzie pierwszym modelem opartym na nowo opracowanej, modułowej i skalowalnej architekturze VAN.EA – zapoczątkowując zupełnie nową erę. Architektura ta pozwala na wyraźne rozróżnienie między prywatnymi MPV Grand Limousine a pojazdami dostawczymi. VLS rozszerzy portfolio MPV Mercedes-Benz o segment premium.