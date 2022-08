Korea Północna przygotowuje się do próby broni jądrowej, a USA grożą sankcjami Alert

Korea Północna przygotowuje się do kolejnych prób jądrowych. Jak podaje agencja Reuters, potwierdzają to ustalenia ONZ.

Start rakiety

Siódma próba jądrowa Korei Północnej

Korea Północna ma przygotowywać się do kolejnych prób użycia broni jądrowej. Agencja informacyjna Reuters podaje, że w pierwszej połowie 2022 roku przyspieszono prace nad programami rakietowymi. Informuje o tym ONZ w raporcie, do którego dotarła agencja. Z obserwacji wynika, że Korea wystrzeliła już 31 pocisków, w tym sześć to międzykontynentalne pociski batalistyczne.

Stany Zjednoczone potwierdzają informacje, że Korea zamierza przeprowadzić siódmą już próbę jądrową. Jeśli do tego dojdzie, Waszyngton zamierza wnieść o zaostrzenie sankcji dla Korei.

Reuters/Maria Andrzejewska