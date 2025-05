Sankcje biją w rosyjską gospodarkę. Gazprom nie wypłaci dywidend

Około 20 rosyjskich firm nie wypłaci dywidend akcjonariuszom za 2024 rok i pierwszy kwartał bieżącego. Wśród nich znajdują się spółki z sektora energetycznego, w tym Gazprom. Jako przyczynę eksperci wskazują zmniejszony przychód, sankcje i wysokie stopy procentowe. Przychód rosyjskich przedsiębiorstw w 2024 roku spadł o prawie 7 procent w stosunku do ubiegłego roku.

Zarządy minimum 20 rosyjskich spółek opowiedziały się za niewypłaceniem akcjonariuszom dywidend za 2024 rok. Jest to spowodowane wysokimi stopami procentowymi, zmniejszonym przychodem i sankcjami, które wywierają wpływ na tamtejszą gospodarkę.

The Moscow Times, powołując się na Rosstat (państwowy urząd statystyczny), wskazuje, że przychód rosyjskich przedsiębiorstw za 2024 rok wyniósł 30,4 biliona rubli (381,1 miliardów dolarów). Jest to spadek o 6,9 procent w stosunku do 2023 roku. Dziennik zauważa, że po uwzględnieniu inflacji (9,4 procent) realne zarobki spadły o około 15 procent. Starty firm w omawianym okresie wzrosły o 37,7 procent, osiągając poziom 7,2 biliona rubli (90,2 miliardy dolarów).

Wśród firm, które nie wypłacą dywident znajdują się przedstawiciele firm z sektora górniczego i energetycznego m.in.: Gazprom, Norilsk Nickel, NLMK i Severstal. Wspomniane spółki nie wypłacą dywidend za czwarty kwartał minionego roku i pierwszy bieżącego.

Gazowy gigant na glinianych nogach

Gazprom na skutek sankcji utracił część przychodu z eksportu, co poskutkowało ujemnym przepływem środków pieniężnych.

The Moscow Times przytacza słowa eksperta Wiedomosti, Władimira Czernow analityka z Freedom Finance Global. Stwierdził, że niższe dochody spółek, m.in. Gazpromu to skutek mniejszych przychodów z eksportu i wpływu sankcji.

Zdaniem rosyjskich analityków lista firm, która na skutek sytuacji gospodarczej będzie wstrzymywać wypłatę dywidendy akcjonariuszom będzie się wydłużać.

Sytuacje rosyjskiego gigant gazowego komentowali Filip Rudnik z OSW i Tymon Pastucha z PISM.

– W 2024 roku bilans finansowy Gazpromu nieco się poprawił na skutek m.in. zwiększenia dostaw do Europy. Niemniej, w 2025 roku – przez wstrzymanie tranzytu przez Ukrainę – wskaźniki finansowe Gazpromu ponownie się pogorszą. Tym bardziej, że rynki azjatyckie nie są w stanie zrekompensować Gazpromowi wysokich marż, jakie ten uzyskiwał w Europie. Do tej pory zaś Chińczycy i Rosjanie nie porozumieli się do budowy magistrali Siła Syberii-2, która pozwoliłaby przekierować część wolumenów ze złóż przeznaczonych do Europy na kierunek chiński – wyjaśniał Rudnik.

– Jeżeli chodzi o poprawę wyników Gazpromu w 2024 roku to nie przykładałbym do niej znaczącej uwagi. Należy patrzeć na obecną sytuację, na to co dzieje się teraz. Istotny jest koniec tranzytu przez Ukrainę, przez co według prognoz eksport gazu z Rosja do UE spadnie o ponad 30 procent w ujęciu rok do roku. Patrząc też na dochody Rosji z eksportu surowców energetycznych to widać załamanie po stronie gazu – komentował Pastucha.

The Moscow Times / Biznes Alert / Marcin Karwowski