Sankcje USA uderzyły w przychody Huawei, które spadły o prawie jedną trzecią Alert

Fot. www.huawei.com

Chiński Huawei poinformował, że jego przychody za bieżący rok spadły w stosunku do poprzedniego o 29 procent w wyniku sankcji USA, które ograniczyły możliwości sprzedaży jego urządzań.

Huawei został wpisany na listę sankcji USA jeszcze przez administracje prezydenta Donalda Trumpa, który oskarżył go o prowadzenie działalności szpiegowskiej na terenie tego kraju. Stany Zjednoczone zabroniły Chińczykom nabywania kluczowych komponentów, takich jak mikroczipy, i zmusiły ich do stworzenia własnego systemu operacyjnego zamiast Google Android.

Grupa Huawei była największym dostawcą sprzętu wykorzystywanego na potrzeby sieci telekomunikacyjnych na świecie. W październiku poinformowała, że ​​jej sprzedaż w okresie styczeń-wrzesień spadła o 32 procent w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Przychody spadły do 634 mld juanów (tj 99,5 mld dolarów). Ta spółka nie jest notowana na giełdzie co powoduje, że nie musi publikować szczegółowych danych finansowych.

W listopadzie powróciła do Chin dyrektor finansowa Huawei, a prywatnie córka założyciela chińskiej spółki, Meng Wanzhou, po trzech latach spędzonych w areszcie domowym. Była oskarżana przez amerykańską prokuraturę o oszustwa, jednak ostatecznie doszło do porozumienia, i prokuratura wycofała wniosek o areszt.

The Guardian/Mariusz Marszałkowski