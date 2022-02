Transformacja cyfrowa energetyki podczas SAP Utilities Day 2022 Alert

SAP Utilities Day 2022. Grafika organizatora.

SAP Utilities Day 2022 to następca konferencji SAP Power Storm, która w ostatnich latach cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Już 3 marca w Poznaniu i online będzie można posłuchać ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w temacie cyfryzacji branży użyteczności publicznej. Dlaczego warto zarejestrować się na wydarzenie?

– SAP Utilities Day to spotkanie przesiąknięte merytoryczną dawką wiedzy dla branży użyteczności publicznej. Podczas wydarzenia porozmawiamy zarówno o najważniejszych trendach branżowych, jak i bardzo konkretnych rozwiązaniach. Myślę, że bardzo wartościową częścią spotkania będzie ta, podczas której to nasi klienci podzielą się własnymi doświadczeniami z drogi, którą przebyli w kierunku transformacji cyfrowej swoich organizacji. Jesteśmy przekonani, że sprawdzenie, jak inne firmy z tej samej branży poradziły sobie z wyzwaniami, może znacząco ułatwić proces innym. Z jednej strony zainspirować, z drugiej pokazać, na jakie elementy tej podróży należy zwrócić szczególną uwagę – mówi współorganizator i opiekun merytoryczny wydarzenia Aleksander Rybicki z SAP.

Transformacja cyfrowa oraz innowacje

Tematyka wydarzenia to przede wszystkim inteligentne przedsiębiorstwo, transformacja cyfrowa oraz innowacje. W oparciu o te trzy zagadnienia uczestnicy będą rozmawiać o innowacyjnych rozwiązaniach, które pomagają firmom w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, a także celów biznesowych (SAP Cloud for Sustainable Enterprise, RISE with SAP). Klienci SAP – opowiedzą o swoich doświadczeniach i korzyściach, jakie płyną z wdrożenia narzędzi SAP oraz rozpoczęcia transformacji cyfrowej.

Nowy system dla firm z branży utilities oparty o chmurowe rozwiązania SAP w chmurze

Natomiast partnerzy SAP wskażą, jak zrealizować wymogi CSIRE oraz zaprezentują dedykowany, prekonfigurowany, kompleksowy system dla firm z branży utilities oparty o chmurowe rozwiązania SAP w chmurze Google w Polsce. W agendzie wydarzenia nie zabraknie także bieżących tematów związanych z raportowaniem regulacyjnym i korporacyjnym oraz integracji z krajowym systemem e-faktury. Uczestnicy będą też mogli bliżej poznać najnowsze produkty tj.: SAP Signavio, SAP Data Warehouse Cloud i SAP Business Technology Platform.

Link do bezpłatnej rejestracji na wydarzenie: tutaj.