Saryusz-Wolski: Los Nord Stream 2 nie jest przesądzony Energetyka

Jacek Saryusz-Wolski. Fot. Biuro Posła

– Determinacja niemiecka jest wielka. Za nimi stoją inni udziałowcy: Francja, Austria, Holandia. Idzie raczej w kierunku tego, że Gazprom i Nord Stream 2 mają coraz większe kłopoty, ale przeciąganie liny trwa. Sprawa nie jest przesądzona – powiedział w Polskim Radiu 24 eurodeputowany PiS Jacek Saryusz-Wolski.

Saryusz Wolski o Nord Stream 2

Odnosząc się do niemiecko-rosyjskiego projektu, europoseł PiS stwierdził, że Berlin „przez całe lata oszukiwał narracją, mówiącą o tym, że to biznesowy projekt”. – Realiści i wschodnia flanka Unii, w tym Polska, od początku mówili, że jest to projekt geopolityczny, wspólnie z Rosją zarzucający sieć gazowych zależności na Unię Europejską, co jest sprzeczne z interesem UE – powiedział polityk.

Próba otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego jest, według polityka, „pretekstem”, by z NS2 „wycofać się z twarzą”. – Jak to się skończy – nie wiadomo, ponieważ determinacja niemiecka jest wielka. Za nimi stoją inni udziałowcy: Francja, Austria, Holandia. Idzie raczej w kierunku tego, że Gazprom i Nord Stream 2 mają coraz większe kłopoty, ale przeciąganie liny trwa. Sprawa nie jest przesądzona – podkreślił.

– Wiele krajów i część spektrum politycznego Unii Europejskiej też była przeciwna (Nord Streamowi 2 – red.), natomiast rzeczy toczyły się dalej nieuchronnie. Projekt dalej był realizowany i budowany. Solidarność europejska legła na dnie Morza Bałtyckiego. Brakuje już tylko 120 km tej rury. Dopiero sankcje amerykańskie spowodowały obudzenie – powiedział Jacek Saryusz-Wolski na antenie Polskiego Radia 24.

Opracował Michał Perzyński