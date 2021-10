Sasin: Decyzja walnego Lotosu potwierdza, że koncern multienergetyczny stanie się faktem Energetyka

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas konferencji w Możejkach. Źródło: Ministerstwo aktywów państwowych/Twitter

Wicepremier i minister aktywów państwowych skomentował decyzję Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lotosu zatwierdzającą działania niezbędne do fuzji tej firmy z PKN Orlen.

– Dzisiejsza decyzja akcjonariuszy Lotosu i fakt, że podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy dali oni zielone światło dla dalszych prac nad połączeniem z Orlenem to niezwykle istotny krok ku budowie koncernu multienergetycznego i wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Jacek Sasin.

– W procesie realizacji fuzji przechodzimy do fazy finalizacji. Widać też wyraźnie, że rynek dobrze ocenia ten projekt i tak jak my widzi zasadność budowy mocnego podmiotu, który będzie w stanie realnie konkurować na międzynarodowych rynkach. Decyzja NWZA w praktyce oznacza, że projekt nabierze teraz tempa i mam nadzieję, że fuzja Lotosu z Orlenem oraz sam koncern multienergetyczny szybko stanie się faktem – zapewnił wicepremier.

Podczas walnego zgromadzenia Grupy Lotos, akcjonariusze zgodzili się na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Lotos Asfalt poprzez wniesienie aktywów rafineryjnych w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Zgody te są niezbędne do kontynuacji procesu połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos. W lipcu Komisja Europejska nałożyła na Orlen i Lotos warunki, których spełnienie umożliwi dalsze prace nad integracją polskiego sektora węglowodorowego. Zakładają one m.in. konieczność znalezienia partnerów chętnych do objęcia części aktywów Grupy Lotos, w tym 30 procent udziałów w gdańskiej rafinerii.

Opracował Wojciech Jakóbik