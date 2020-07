Sasin: Środki z UE będą ważne dla budowania siły państwowych spółek Energetyka

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Foto: MAP

Wynegocjowane na unijnym szczycie środki pozwolą z większym spokojem myśleć o wyzwaniach stojących przed polską energetyką – poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Polska może otrzymać 3,5 mld euro.

Sasin o negocjacjach budżetowych

We wtorek nad ranem zakończył się unijny szczyt budżetowy. Zgodnie z porozumieniem zawartym w Brukseli, Polska ma pozyskać w ramach funduszu odbudowy ponad 124 mld euro w grantach, a łącznie z uprzywilejowanymi pożyczkami – 160 mld euro. Do Polski trafią też środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. – To 750 mld zł dla Polski, również dla polskiej gospodarki, również dla polskich firm, spółek Skarbu Państwa. (…) To będą ważne pieniądze dla budowania siły spółek Skarbu Państwa. To są największe polskie przedsiębiorstwa, które budują obraz polskiej gospodarki, najwięcej inwestują. Te inwestycje są potrzebne, bo przed nami wielkie wyzwania, związane choćby z transformacją energetyczną – powiedział Sasin podczas konferencji prasowej.

– 3,5 mld euro zapisane i przeznaczone dla Polski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wspomogą proces realizowany przez polskie firmy energetyczne. To pieniądze, które pozwolą z większym spokojem myśleć o skali wyzwań, które stoją dziś przed polską energetyką – dodał wicepremier. Zauważył, że wyzwania będzie można realizować „bez pistoletu przystawionego do głowy, czyli konieczności osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.- Dzięki skutecznym negocjacjom udało się osiągnąć, że cel klimatyczny będzie liczony dla całej Europy, a nie dla każdego kraju z osobna. To daje spokojniejszą perspektywę inwestowania i osiągania celów w sektorze energetycznym – powiedział wicepremier Sasin.

Polska Agencja Prasowa