Sasin: Nadpłata od Gazpromu wzmocni dywersyfikację dostaw gazu do Polski Energetyka

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Foto: MAP

Pieniądze, które PGNiG otrzyma od Gazpromu w efekcie wygranego arbitrażu sztokholmskiego wzmocnią działania dywersyfikacyjne PGNiG, które umożliwią pełną niezależność od dostaw z kierunku wschodniego – powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin na konferencji prasowej.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zawarł aneks do kontraktu kontrakt jamalskiego dotyczącego sprzedaży gazu do Polski. Aneks został podpisany piątego czerwca 2020 roku w formie elektronicznej, a następnie do 15 czerwca 2020 roku zostały złożone podpisy i nastąpiła wymiana oryginałów dokumentów. PGNiG spodziewa się zwrotu nadpłaty przez Gazprom na rzecz spółki w kwocie około 1,5 mld dolarów netto. Płatność ma zostać uregulowana do pierwszego lipca 2020 roku.

Na konferencji prasowej Jacek Sasin wicepremier Aktywów Państwowych powiedział, że udało się zmniejszyć uzależnienie od dostawcy rosyjskiego od prawie 90 procent w 2016 roku do 60 procent obecnie. – Ten wyrok jest tego kontynuacją. Możemy z satysfakcją powiedzieć, że podpisany został aneks umowy, który na konkretne zapisy przekłada wyrok trybunału w Sztokholmie. Od teraz gaz kupowany przez PGNiG z Rosji będzie nie tylko tańszy, ale spółka dostanie również zwrot za nadpłatę w wysokości 1,2 mld dolarów. Pokazuje to, że Polska może być krajem bezpiecznym pod względem dostaw surowców energetycznych i sami będziemy decydować od kogo i za ile będziemy kupować – powiedział Jacek Sasin. Dodał, on że pieniądze wzmocnią działania dywersyfikacyjne PGNiG, które umożliwią pełną niezależność od dostaw z kierunku wschodniego.

Opracowali Michał Perzyński i Bartłomiej Sawicki