Satelitarny pomiar strat ciepła to szansa na rewolucję w badaniu efektywności energetycznej budynków

Firma SatVu i Uniwersytet w Glasgow opracowują nowatorski Indeks Strat Ciepła dzięki finansowaniu z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nowe podejście do analizy efektywności energetycznej budynków może zrewolucjonizować urbanistykę i przyczynić się do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej.

SatVu, globalny lider w dziedzinie technologii klimatycznych, we współpracy z Uniwersytetem w Glasgow, rozpoczął prace nad innowacyjnym narzędziem do oceny strat energii cieplnej w budynkach. Projekt otrzymał finansowanie w wysokości niemal 245 tys. euro od Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a jego celem jest przeprowadzenie studium wykonalności dla stworzenia nowego wskaźnika – Indeksu Strat Ciepła (Heat Loss Index, HLI).

Przełomowe narzędzie?

Nowo opracowywany indeks HLI ma stać się przełomowym narzędziem umożliwiającym dokładne określenie, które budynki w miastach charakteryzują się największymi stratami energii. Pozwoli to urbanistom, architektom i decydentom na precyzyjne ukierunkowanie działań modernizacyjnych i termomodernizacyjnych, co przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej miast.

Do tej pory analiza strat ciepła w budynkach była kosztowna i trudna do przeprowadzenia na dużą skalę. Metody naziemne, takie jak inspekcje termowizyjne z dronów lub przeprowadzane manualnie, wymagają znacznych nakładów finansowych i logistycznych. Z kolei dostępne publicznie dane satelitarne, np. z programów Landsat czy ECOSTRESS, mają zbyt niską rozdzielczość (70–100 m na piksel), co uniemożliwia ocenę pojedynczych budynków.

SatVu proponuje przełomowe rozwiązanie, wykorzystujące obrazowanie w średniej podczerwieni (Mid-Wave Infrared – MWIR) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej na poziomie 3,5 metra na piksel. Dzięki temu możliwe będzie precyzyjne mapowanie strat energii poszczególnych budynków, przeprowadzane w skali całych miast, przy zachowaniu znacznie niższych kosztów niż w przypadku tradycyjnych metod.

– Indeks Strat Ciepła ma szansę stać się kluczowym wskaźnikiem efektywności energetycznej miast – mówi Natalia Kuniewicz, menedżerka ds. rozwoju biznesu w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju w SatVu. – Jeśli projekt zakończy się sukcesem, może on zrewolucjonizować sposób, w jaki miasta walczą z marnotrawieniem energii, wpływając bezpośrednio na strategie modernizacyjne, redukcję emisji oraz przynosząc pozytywne skutki w kwestii zmian klimatycznych.

Weryfikacja i testy

Aby zweryfikować dokładność Indeksu Strat Ciepła, naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow przeprowadzą testy porównawcze. Nowy wskaźnik zostanie skonfrontowany z rzeczywistymi danymi z czujników temperatury wewnętrznej budynków oraz odczytami z liczników zużycia energii. Taka metoda walidacji pozwoli na precyzyjne dopracowanie modelu oraz upewnienie się, że dostarcza on wiarygodnych informacji.

Rewolucja efektywności energetycznej budynków

Jeśli eksperyment się powiedzie, może to oznaczać prawdziwą rewolucję w planowaniu miast i zarządzaniu energią. Urbanistyka zyska narzędzie pozwalające na optymalizację działań termomodernizacyjnych, architekci będą mogli dostosować projekty do precyzyjnie określonych wyzwań energetycznych, a miasta staną się bardziej zrównoważone. W perspektywie długoterminowej wdrożenie tego rozwiązania mogłoby znacząco przyspieszyć realizację globalnych celów neutralności węglowej i poprawić komfort życia mieszkańców.

Projekt finansowany przez ESA może więc nie tylko przyczynić się do zmniejszenia strat energii, ale także wpłynąć na strategie klimatyczne na całym świecie. Jeśli studium wykonalności przyniesie pozytywne wyniki, Indeks Strat Ciepła może stać się kluczowym narzędziem w walce o bardziej ekologiczne i energooszczędne miasta przyszłości.

Paweł Ziemnicki