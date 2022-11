Saudi Aramco zainwestuje miliardy w Korei. Czy w Polsce też? Alert

Saudi Aramco planuje zainwestować siedem miliardów dolarów w kompleks petrochemiczny zlokalizowany w południowokoreańskim mieście Ulsan. PKN Orlen i Saudowie rozmawiają o podobnej inwestycji w petrochemię saudyjskiego koncernu w Rafinerii Gdańskiej.

Pracownicy Saudi Aramco. Fot. Saudi Aramco

Projekt nazwany Shaheen jest największą inwestycją saudyjskiej firmy w Korei Południowej i będzie pierwszym komercyjnym zastosowaniem technologii Aramco i Lummus do produkcji petrochemikaliów z ropy naftowej. Budowa kompleksu, który ma produkować do 3,2 miliona ton petrochemikaliów rocznie, rozpocznie się w 2023 roku i zakończy do 2026 roku. Instalacja przerabiania ropy naftowej będzie miała przepustowość 46 tys. baryłek dziennie, a instalacja krakingu 1,8 mln ton rocznie.

Saudi Aramco posiada ponad 60 procent udziałów w koreańskim S-Oil.

PKN Orlen, tłumacząc wybór Saudi Aramco jako partnera, poza tym, że firma ta jest producentem ropy naftowej, wskazywał na potencjał współpracy z Saudami przy realizacji projektów petrochemicznych. Podobna instalacja jak w koreańskim Ulsan mogłaby zatem pojawić się w Gdańsku. Saudi Aramco w ramach fuzji Orlenu i Lotosu oraz konieczności zrealizowania środków zaradczych, przejmie 30 procent udziałów w gdańskiej rafinerii. Do końca roku mają zostać podpisane stosowne dokumenty w tej sprawie.

Reuters/Mariusz Marszałkowski