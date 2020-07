Były kanclerz został okrzyknięty lobbystą Kremla po obronie Nord Stream 2 w Bundestagu Alert

Gerhard Schroeder i Władimir Putin. Fot. Wikimedia Commons

Były kanclerz i członek władz Nord Stream 2 Gerhard Schroeder bronił spornego projektu jako ekspert na posiedzeniu komisji ds. gospodarki Bundestagu na zaproszenie Die Linke. Pozostałe partie skrytykowały to posunięcie, a Schroeder został nazwany „lobbystą Kremla”.

Uczestnicy posiedzenia rozmawiali na temat ewentualnej reakcji na poszerzone sankcje USA wobec spornego projektu, które mogą utrudnić lub uniemożliwić jego ukończenie. Bild donosi, że ekspert ekonomiczny Reinhard Houben zgłoszony przez liberałów z FDP zdyskredytował byłego kanclerza i przewodniczącego komisji udziałowców oraz szefa rady dyrektorów Nord Stream 2 jako „lobbystę Kremla” i nie podjął z nim dyskusji. Claudia Muller reprezentująca Zielonych powiedziała Bildowi, że wystąpienie Schroedera było „żenujące”. – Jest on wyraźne sterowany interesami gospodarczymi i przez to nie był w stanie odpowiedzieć na rzeczywiste pytanie o to, jak reagować na sankcje 0 oceniła. Sandra Wesser z FDP przypomina, że Schroeder pojawił się na posiedzeniu komisji na zaproszenie Die Linke, choć podobno były rozmowy na ten temat także z prawicową AfD. – Nie chciał komentować tematu Rosji, każdy się domyśli, dlaczego – powiedziała Wesser cytowana przez Bild.

Schroeder przekonywał, że Nord Stream 2 to projekt czysto ekonomiczny, a sankcje USA wobec niego nie mają uzasadnienia i godzą w Europę. Komisja Europejska wielokrotnie podkreślała, że ten projekt nie jest w interesie europejskim.

Bild/Wojciech Jakóbik