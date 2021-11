Sejm pracuje nad ustawą, która dofinansuje osoby zajmujące się cyberbezpieczeństwem Alert

Bezpieczeństwo w sieci. Fot. Pixabay

Projekt ustawy, która przewiduje dodatek do wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem i ma pozwolić na pozyskanie oraz utrzymanie specjalistów, trafił ponownie do komisji sejmowych. Dokument zakłada utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa.

Projekt ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa wrócił z poprawkami pod obrady połączonych komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii oraz finansów publicznych.

Proponowany dokument zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Fundusz ten będzie miał formę państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji.

W roku utworzenia Fundusz Cyberbezpieczeństwa zostanie zasilony środkami z budżetu państwa (do 150 mln zł), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (do 100 mln zł) i z Funduszu Szerokopasmowego (do 100 mln zł). Ma być finansowany przede wszystkim z wpływów z kar pieniężnych, nałożonych zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura