Sejm za poprawkami do ustawy wiatrakowej

Sejm zagłosował za przyjęciem większości poprawek Senatu do ustawy wiatrakowej. Następnym krokiem jest decyzja prezydenta, czy podpisze ustawę czy skorzysta z prawa weta. Decyzja będzie należała do Karola Nawrockiego, który jutro zostanie zaprzysiężony.

Posłowie zagłosowali za przyjęciem poprawek zgłoszonych przez Senat do ustawy wiatrakowej. Wśród najważniejszych zmian znalazło się zniesienie zasady 10H z 2016 roku. Zmniejszono minimalną odległość turbiny wiatrowej od budynków mieszkalnych z 700 do 500 metrów.

Ceny energii zamrożone do końca roku

W ustawie wiatrakowej znalazł się zapis mówiący o przedłużeniu mrożenia cen energii do końca roku. Jej maksymalny poziom dla gospodarstw domowych to 500 zł za MWh. Obecne przepisy zakładają mrożenie cen do końca września.

Za zagłosowało 255 posłów, przeciwko było 182. Większość poprawek została przyjęta. Głosowano większością bezwzględną, więc aby odrzucić poprawkę trzeba głosów ponad połowy posłów.

Ustawa trafi do prezydenta, który ma prawo ją zawetować. Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia na prezydenta i to on zadecyduje czy podpisać ustawę wiatrakową.

PAP / Biznes Alert / Marcin Karwowski